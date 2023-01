Dschungelcamp-Fans haben Nase voll von ihm: „Lucas Cordalis ist noch im Camp?“

Von: Madlen Trefzer

Teilen

Ach, Lucas... Was ist denn nur los? Deine Dschungelcamp-Performance ist leider alles andere als königlich. Erfahren Sie hier, waru Fans von Lucas Cordalis jetzt langsam die Nase voll von ihm haben.

Dass Lucas Cordalis nach wie vor von allen Dschungelcamp-Stars am wenigsten Sendezeit hat, hat sich bei den Zuschauern von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ bereits als Running Gag etabliert. Der erste Schock: Der Musiker, der in die Fußstapfen seines Vaters treten will, ist in Folge 2 nur kurz zu sehen, als er ein Machtwort mit Dschungelcamp-Star Gigi sprechen will. „Es gibt gleich Ärger“, sagt Cordalis und taucht erst in der nächsten Folge auf – allerdings wieder nur für wenige Sekunden.

MANNHEIM24 verrät, wie Fans auf seine ständige Abwesenheit reagieren.

Nachdem er auch in allen anderen Folgen kaum etwas aus sich herausbringt, ist sogar schon Dschungelcamp-Star Manuel Flickinger um Lucas Cordalis besorgt und fragt sich, wo er abgeblieben ist. (mad)