Nach Liebes-Aus: Geht Bachelorette Nadine Klein ins Dschungelcamp?

Wie geht es nach den letzten, doch sehr turbulenten Monaten im Leben von Bachelorette Nadine Klein weiter? Wie nordbuzz.de* berichtet, überschlagen sich derzeit die Gerüchte, die 33-Jährige könnte in im Januar 2019 ins Dschungelcamp einziehen. So äußerte sich Nadine Klein zu den Spekulationen.

"Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Das Karma wird dich irgendwann kriegen und ich freue mich darauf", schrieb Alexander Hindersmann kurzlich unter einen Instagram-Upload. Das klingt fast nach einer Kampfansage an seine Ex-Freundin Nadine Klein. Wird sie jetzt ihrerseits schmutzige Wäsche am Dschungelcamp-Lagerfeuer waschen? Immerhin war bereits David Friedrich, der Ex-Freund von Nadines Bachelorette-Vorgängerin Jessica Paszka, im Dschungelcamp zu sehen.

Doch Nadine Klein machte bereits im Vorfeld im Rahmen eines Interviews mit Promiflash eine klare Ansage: "Dschungelcamp, Paradise – Nein!". Somit scheidet eine dritte Dating-Runde bei „Bachelor in Paradise“ für die 33-Jährige wohl auch aus. Dabei könnte die Teilnahme an einer quotenstarken TV-Show die Karriere der Bachelorette beflügeln.

+ Nadine Klein wünscht sich Ruhe in ihrem Leben © dpa/Annette Riedl

Warum Nadine Klein momentan nicht der Sinn nach weiteren Fernseh-Formaten steht, erklärte sich ebenfalls im Interview: "Ich will so für mich wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, im letzten halben Jahr stand meine ganze Welt Kopf und es ist einfach so unglaublich viel passiert, Schönes wie Negatives, und deswegen will ich einfach wieder für mich ein bisschen mehr zur Ruhe kommen", erklärt sie.