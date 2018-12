Polizistin Adrienne Koleszar postet „ihr bislang knappstes Bikinibild“

Instagram-Star Adrienne Koleszar heizt ihren Fans derzeit mit Bikini-Fotos aus Südafrika richtig ein. Jetzt folgte „ihr bislang knappstes“.

Update vom 22. Dezember, 15.29 Uhr: Adrienne Koleszar genießt derzeit ihren Urlaub. Das ist auf ihrem Instagram-Profil nicht zu übersehen. Die populäre Polizistin lässt sich die Sonne von Südafrika auf den Leib brutzeln. Und postet reihenweise Fotos davon.

Eines vom Kap der guten Hoffnung fällt besonders auf. „Jetzt postete sie ihr bislang knappstes Bikinibild!“, schreibt focus.de euphorisch. Gemeint ist dieses hier:

„So wunderschön“, „Tolle Figur“, „Es ist wie Hollywood, wenn man deine Bilder sieht“, frohlocken die Fans. „Etwas zu mager“, mäkelt aber auch einer.

Dazu gibt es ein schönes Schattenspiel mit dem Fotografen. „Du + ich. Und nichts ist so wie es scheint“, schreibt Koleszar dazu.

Glaubt „Deutschlands schönste Polizistin“ Adrienne Koleszar an ihr Horoskop?

Update vom 19. Dezember 2018: Adrienne Koleszar (33) lässt ihre 614.000 Follower (Stand 19.12.18) auf Instagram an ihrem Leben teilhaben. Als „Deutschlands schönste Polizistin“ hat sich die Dresdnerin einen Namen in der Influencer-Szene gemacht. Gerade lässt sie es sich in Südafrika gut gehen, wie Fotos auf ihrem Instagram-Account beweisen.

Für viele Fans ist es wohl unvorstellbar, dass Adrienne Koleszar wirklich ihren Beruf als Polizistin an den Nagel hängt. Doch wie wird sich die 33-Jährige entscheiden?

Ein aktueller Insta-Post lässt aufhorchen. Vertraut die hübsche Blondine bei wichtigen Fragen über ihre Zukunft etwa den Sternen? Über das Thema und die Bedeutung von Astrologie lässt sich ja bekanntlich streiten.

Adrienne Koleszar: „Glaubt ihr an die Macht der Sterne?“

„Glaubt ihr an die Macht der Sterne? Ich ein bisschen. Bin ja schließlich Träumerin. Stiere können fliegen. Ich schwöre es!“, schreibt Adrienne Koleszar zu einem Bild, auf dem sie dank einer knappen Hotpants ihre ellenlangen Beine zeigt. Und weiter: „Welches Sternzeichen seid ihr und was sagt es über euch aus?“

Zuvor gewährt die 33-Jährige ihren Fans einen tiefen Blick in ihre Persönlichkeit: „Würde ich mich selbst beschreiben, so kommen mir folgende Worte in den Sinn: Ehrlich, direkt und manchmal unglaublich verletzend. Kopf durch die Wand aber eben mit einem riesengroßen Herzen.“

Die Frage kommt bei ihren Fans richtig gut an: Fische, Krebse, Stiere und Wassermänner geben sich in den Kommentaren zu erkennen.

Dabei verrät Adrienne Koleszar einen richtigen Knaller in ihrer Instagram-Story. Lange war es ein Geheimnis, doch nun darf die 33-Jährige darüber offiziell sprechen: Sie ist in der nächsten Staffel „Fitness Diaries 2019“ des Senders sixx (ab 4. Januar 2019) dabei.

Heiße Instagram-Polizistin lässt Arbeitgeber zappeln - Hat sie ihre Entscheidung schon getroffen?

Update vom 15. Dezember 2018: Am vergangen Montag hätte sich Adrienne Koleszar entscheiden müssen, ob sie weiterhin Polizistin bleibt oder sich nur noch um ihre Karriere als Influencerin kümmert. Ein Gespräch hat wohl stattgefunden. Es blieb aber ergebnislos, wie die Bild erfuhr. „Sie hat uns ihre Entscheidung noch nicht mitgeteilt. Wir gehen davon aus, dass sie am 1. Januar ihren Dienst wieder antritt“, teilte der Polizeisprecher Thomas Geithner (44) dem Blatt mit.

Koleszar selbst macht seit Mittwoch Urlaub in Südafrika und genießt das warme Wetter in Kapstadt. Von dort postet sie fleißig Fotos auf Instagram. Unter eins schreibt sie: „Mehr vom Tag in meiner unendlich langen, niemals endenden, verpixelten Instagram-Story. Soll ich damit aufhören?“ Ist das schon ein Hinweis, wie sie weiter machen wird? Die Frage „Soll ich damit aufhören?“ kann man auf jeden Fall so deuten, dass sie mit der Entscheidung hadert.

Ups! Polizistin rutscht der Bademantel runter - eine Botschaft an ihren Arbeitgeber?

Dresden - Die Frist läuft aus! Bis diesen Montag sollte sich Adrienne Koleszar (34) entscheiden, wo sie ihre Zukunft sieht. Die Polizistin aus Dresden hatte sich eine Auszeit von ihrem Job als Ordnungshüterin genommen. Um an ihrem Star-Fame zu arbeiten.

Video: Adrienne muss sich dem Ultimatum stellen

Koleszar postete über all die Monate jede Menge heißer Fotos bei Instagram, wurde zur großen Influencerin für Reise- und Beauty-Themen. Inzwischen folgen sage und schreibe 593.000 Menschen der 34-Jährigen bei Instagram. Kann so jemand einfach wieder in die reguläre Arbeit zurückkehren?

Laut Bild liegt sie in der Gehaltsgruppe A9, verdient so 2700 Euro brutto. Andererseits soll sie ein Angebot von einem TV-Sender für eine Fitness-Serie haben.

Eine schwierige Entscheidung, die sie jetzt treffen muss. Am Donnerstag musste sie dem Bericht zufolge bei einem Vorgesetzten antanzen. Um sich bis diesen Montag zu entscheiden, ob sie ab Januar wieder als Polizistin arbeitet oder endgültig raus ist. „Ich möchte gerne beides. Doch das Leben ist kein Wunschkonzert“, hadert sie.

Bis Donnerstag war noch keine Entscheidung getroffen. „Frau Koleszar hat eine Entscheidung über ihre Zukunft in der Polizei noch nicht getroffen“, zitierte die Bild einen Behördensprecher.

Adrienne Koleszar: „Ich kenne die Antwort nicht einmal selbst“

Am Samstag zeigte sich Koleszar im tief dekolletierten Bikini. „An alle, die eine Antwort suchen. Ich kenne sie nicht einmal selbst“ - man braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, worauf das bezogen sein könnte.

Ihr jüngstes Instagram-Foto lässt jedenfalls eine Tendenz erahnen. Koleszar steht in einer Dusche, dabei rutscht ihr - ups, so was aber auch, der Bademantel an beiden Armen runter. Eine sicherlich gewollte Panne. Auf den ersten Blick glaubt man dadurch sogar, ihre linke Brust blank zu sehen. Es ist aber doch nur ihr linker Unterarm.

Eine Botschaft an ihren Arbeitgeber, dass sie sich gegen den Polizei-Dienst entschieden hat?

Dass sie das Posting nicht nur aus Jux und Dollerei abgesetzt hat, darauf lässt die Kennzeichnung als „Werbung“ schließen - es kennzeichnet eine Partnerschaft mit einem Kosmetik-Hersteller, der für schöne Haut sorgen soll. Und mit dem sie gemeinsam 40 Pflegesets verlost.

Arbeitet Adrienne Koleszar überhaupt noch mal als Polizistin?

Während die meisten das Foto zum Anlass nehmen, um Hautprobleme zu thematisieren, sind einige natürlich auch von Koleszars Anblick selbst begeistert. „Wie wunderschön ist das Bild“ und „Total verliebt in deine Bilder“.

Und natürlich haben auch die Fans die jüngsten Entwicklungen mitverfolgt. „Schönes Foto. Was mich brennender interessiert, gehst du wieder zur Polizei“, will eine Followein wissen. „Oder führst du dein neues Leben weiter?“

Auf diese Entscheidung sind wohl viele gespannt ...

Neben Deutschlands heißester Polizistin gibt es ja auch noch Deutschlands heißeste Ärztin und Deutschlands heißeste Krankenschwester.

lsl.