Soap-Star stirbt mit 45 Jahren - So gedenken die Fans der ARD-Schauspielerin

Update vom 28. Januar 2019: Ihr Tod schockte Fans und Schauspielkollegen in ganz Deutschland. Dinah Schilffarth hat den Kampf gegen Krebs verloren. Am Montagabend starb die Schauspielerin im Alter von nur 45 Jahren an der Seite ihres Ehemannes Roland Pfaus. Ihn hatte Schilffarth bei den Dreharbeiten zur ARD-Soap „Verbotene Liebe“, in der sie von 1996 bis 1998 mitspielte, kennengelernt. Erst vor der Kamera, dann auch dahinter waren die beiden Schauspielkollegen, bis zu ihrem Tod ein Traumpaar. In Gedenken an die beliebte Schauspielerin postete eine große „Verbotene Liebe“-Fancommunity in der Nacht auf Montag zwei Szenen der beliebten Soap, in denen die beiden gemeinsam vor der Kamera standen.

Unser Artikel vom 24. Januar 2019:

Rügen - Sie war einer der großen Stars in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“, nun ist sie tot. Dinah Schilffarth starb Montagabend mit nur 45 Jahren an Krebs, das berichtet Bild. Dabei konnte die Schauspielerin schon einmal die verheerende Krankheit besiegen.

„Verbotene Liebe“-Star Dinah Schilffarth ist tot: Zweimal an Krebs erkrankt

Dinah Schilffarth begann ihre Schauspielkarriere in Wien und war schon bald sowohl auf Theaterbühnen als auch vor der Kamera zu sehen. Bereits mit 23 Jahren folgte ihr großer Durchbruch: 1996 war sie erstmals in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ zu sehen. Zwei Jahre spielte sie die Rolle der Cleo Winter und wurde dadurch berühmt.

„Sie war gefragt und konnte nie ´Nein´ sagen. So hat sie tagsüber ´Verbotene Liebe´ gespielt und abends ging es für sie noch auf die Theaterbühne in Düsseldorf“, erzählt Schilffarths Vater gegenüber bild.de. Ihr Glück schien perfekt, als sie während der Dreharbeiten ihren späteren Ehemann Roland Pfaus kennenlernte. Zunächst verliebten sie sich nur vor der Kamera, schon bald aber auch im echten Leben. Doch nur ein Jahr nach ihrem ersten Auftritt bei „Verbotene Liebe“ die Schockdiagnose: Lymphdrüsenkrebs.

ARD-Star stirbt an Krebs: „Wir hatten gehofft, es würde auch dieses Mal alles gut“

Sofort unterbrach Dinah Schilffarth ihre Schauspielkarriere, um wieder gesund zu werden. Schon während ihrer Genesungsphase schrieb sie gemeinsam mit ihrem Mann Drehbücher, 1998 zeigte sich die Schauspielerin nach einer Chemotherapie wieder in der Öffentlichkeit. Selbstbewusst und ohne Perücke.

Schon einmal hatte Dinah Schilffarth also den Krebs besiegt, umso mehr treffe es laut ihrem Vater die ganze Familie. „Wir sind alle geschockt! Dabei hatten wir gehofft, es würde auch dieses Mal alles gut“, meint er gegenüber der Bild. Zwanzig Jahre vergingen zwischen Schilffarths erster und ihrer zweiten Krebsdiagnose. Im Frühjahr 2018 dann laut der Tageszeitung die Hiobsbotschaft, der Krebs sei zurück und würde in die Lunge streuen.

ARD-Star Dinah Schilffarth stirbt an Krebs - Nun wird ihr letzter Wunsch erfüllt

Montagabend verlor Schilffarth schlussendlich den Kampf gegen den Krebs. Zuletzt lebte sie mit ihrem Mann und den 18-jährigen Zwillingssöhnen auf Rügen. Dort möchte nun ihre Familie der 45-Jährigen gedenken: „Sie war sehr glücklich. Auf Rügen werden wir für sie einen Baum pflanzen - das war ihr letzter Wunsch“, so Schilffarths Vater gegenüber Bild.

