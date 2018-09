Video zu Daniel Küblböck: Dieter Bohlen sorgt bei Instagram für Entsetzen

Dieter Bohlen, der ehemalige Mentor von Daniel Küblböck, der am Sonntag von einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen ist, sorgt mit einem Video zum Verschwinden des Sängers für Entsetzen.

St. John’s - Durch seine Teilnahme in der ersten Staffel von RTLs Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Daniel Küblböck (33) deutschlandweit bekannt. Zusammen mit dem damaligen DSDS-Juror Dieter Bohlen produzierte er im Anschluss die Single „You Drive Me Crazy“, die es an die Spitze der deutschen Charts schaffte.

Nun meldete sich Dieter Bohlen (64) auf Instagram zum Verschwinden seines damaligen Schützlings zu Wort. In einem Video spricht der Pop-Titan über seine persönlichen Begegnungen und Erfahrungen mit Küblböck. Er sei total geschockt, könne es im Moment weder fassen noch glauben. „Er war auf der einen Seite ein unheimlich lustiges Kerlchen. Aber wenn er bei mir zuhause war, gab‘s eben auch das totale krasse Gegenteil“, erinnert sich Bohlen. „Er konnte unheimlich traurig und unheimlich depressiv sein“, so der Produzent weiter. Für Entsetzen sorgen bei den Followern allerdings nicht seine Schilderungen sondern der Schriftzug seines Pullovers.

„Ernsthaft?“ & „makaber“: Dieter Bohlen wird nach Statement zu Daniel Küblböck kritisiert

„BE ONE WITH THE OCEAN“, übersetzt „Sei eins mit dem Ozean“ steht in Großbuchstaben auf seinem Hoodie. In Anbetracht dessen, dass Daniel Küblböck im Atlantik über Bord gegangen ist und die Chancen, den 33-Jährigen im eiskalten Wasser lebend zu bergen, nur gering sind, ein unpassender Spruch, finden viele User. Als „makaber“ und „unpassend“ kritisieren viele den Schriftzug. „Ist der Pulli Absicht?“ oder „Be one with the Ocean??? Ernsthaft?“ fragen sich weitere Follower.

Nach dem tragischen Verschwinden von Daniel Küblböck sorgt außerdem ein Instagram-Account für Schlagzeilen, auf dem seit einer Woche Selfies des Sängers veröffentlicht werden. Unklar ist, ob es sich um einen Fake-Account oder tatsächlich um ein geheimes Profil des Sängers handelt.

In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um Daniel Kaiser-Küblböck, wie er seit seiner Adoption durch eine Millionärin hieß.

Alle aktuellen Entwicklungen zu Daniel Küblböck können Sie hier verfolgen.

va