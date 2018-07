Freches Kinderfoto: Erkennen Sie diesen Promi?

Was für ein Frechdachs strahlt denn da in die Kamera? Ein Schwarzweiß-Foto auf Instagram verzückt gerade viele Fans. Nur wer ist der kleine Junge überhaupt? Erkennen Sie ihn?

Palma de Mallorca - Mittlerweile ist der kleine Junge auf dem Foto 64 Jahre alt. Doch der Schwarzweiß-Schnappschuss ist etwas ganz Besonderes. Denn handelt sich um ein ziemlich altes Foto von Dieter Bohlen.

Der Poptitan selbst hält sich sonst zu seinem Privatleben eher bedeckt. Seit der DSDS-Juror jedoch Instagram für sich entdeckt hat, vergeht kein Tag, an dem Dieter Bohlen seinen Followern nicht einen intimen Blick von sich und aus seinem Alltag gewährt. Dieses Mal verzückt er seine Fans auf seinem Profil mit einer echten Rarität. Dieter Bohlen hat wohl ein bisschen in seiner Vergangenheit gekramt und ein Kinderfoto gepostet.

Dieter Bohlen: „Ich war schon damals frech“

„Viele von Euch wollten ja mal ein Kinderfoto von mir sehen. Ich war schon damals frech“, schreibt Dieter Bohlen zum Post. Und der kleine Dieter sieht auf dem Bild einfach entzückend aus, schwärmen seine Fans. „Wirklich süß“, „Ein süßer Fratz“ und „goldig“ ist in den Kommentaren zu lesen. Welches „Talent“ in Dieter Bohlen damals schon steckte, sei gleich zu erkennen: „Der Dieter, damals schon ein pfiffiges Kerlchen mit Schalk in den Augen für drei“.

Ein Beitrag geteilt von Dieter Bohlen (@dieterbohlen) am Jul 17, 2018 um 12:43 PDT

Dieter Bohlen gönnt sich Auszeit

Bei „DSDS“ oder „Supertalent“ ließ Dieter Bohlen einen Spruch nach dem anderen ab. Aktuell möchte der Musiker und Produzent kürzer treten und sich mehr um seine Familie kümmern. Bohlen ist seit 2006 mit der 31 Jahre jüngeren Carina Walz (33) liiert. Die beiden sind Eltern der siebenjährigen Tochter Amelie und dem fünfjährigen Max. Noch sind die beiden nicht verheiratet.

Bohlen macht zwar gerade eine Auszeit, doch dafür hält er seine Fans auf Instagram (358.000 Follower) auf dem Laufenden. Das kommt gut an. Selbst als er sich als echter Sparfuchs outet.

ml