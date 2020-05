Dieter Bohlen (RTL): Weitere Infos zum DSDS-Jury-Boss

Dieter Bohlen ist auch dem Musik-Business nicht mehr wegzudenken. Als Jury-Boss von DSDS und "Das Supertalent" sorgt er für Mega-Quoten.

Update vom 26. Mai um 10.33 Uhr: Lange befand sich Dieter Bohlen dank der Corona-Krise in der sozialen Isolation. Doch nun wagte sich der DSDS-Jury-Boss mit Ehefrau Carina und den gemeinsamen Kids erstmals vor die Tür. Ein Foto des Familien-Ausflugs sorgte für Verwirrung, berichtet nordbuzz.de*.

Ursprungsmeldung: Hamburg - Seit Jahren ist Dieter Bohlen* nicht mehr aus dem Musik-Business wegzudenken. Egal ob "Deutschland sucht den Superstar"*, "Das Supertalent" oder "Dieters Tagesschau" auf Instagram - alles, was der Poptitan anfasst, wird zu Gold.

Nie um einen Spruch verlegen geht der Jury-Boss Jahr für Jahr auf die Suche nach neuen Nachwuchstalenten und findet sich zu Recht am Ende jeder DSDS -Staffel an der Spitze der deutschen Charts wieder. Doch nicht nur beruflich surft der Poptitan auf der Erfolgswelle. Nach mehreren gescheiterten Ehen fand Dieter Bohlenin Carina Walz* das ganz große Liebesglück. Auch wenn die Hochzeits-Glocken bislang nicht läuten wollte, kürten die Kinder Amelie und Maximilian die Traum-Beziehung.

