Diese Erklärung überrascht: Darum zeigt sich Heidi Klum gerne hüllenlos 

Wenn Heidi Klum neue Hüllenlos-Fotos postet, spaltet sie ihre Fangemeinde. Von „dafür bist du zu alt“ bis „wow, mehr davon“, lauten die Kommentare. Jetzt hat sie selbst erklärt, warum sie sich gerne freizügig zeigt.

Los Angeles - Gerade scheint kaum eine Woche zu vergehen, in der Heidi Klum ihre Fans nicht mit freizügigen Fotos erfreut. So auch diese Woche. Im„OceanDriveMag“ zeigt sich die Modelmama in einer Fotostrecke mit sehr wenig Stoff. Das Cover postet sie auf ihrem Instagram-Accout mit dem Kommentar. „Es ist da!“, „Es ist da!“

Die Reaktionen ihrer Fans sind durchwachsen, einige finden, die Moderatorin sei mit ihren 45 Jahren zu alt für diese Art von Foto, außerdem solle sie an ihre Kinder denken. Andere schwärmen in den höchsten Tönen von ihrem immer noch makellosen Körper. Heidi selbst hat in einem Interview mit dem Magazin erklärt, warum sie keine Hemmungen hat, in der Öffentlichkeit die Hüllen fallen zu lassen: Wenig Geld, daher viel Nacktcamping. „Ich bin in einer sehr freizügigen Umgebung aufgewachsen. Wir hatten nicht viel Geld und sind deshalb oft zum Camping an Nackt-Strände gefahren. Nacktheit war für mich deshalb völlig natürlich. Ich liebe es“, so die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin. Die Kritik an ihren Fotos lässt sie nach eigenen Angaben kalt. „Man kann es eben nicht allen recht machen. Und am Ende musst du mit dir selbst happy sein, alles andere zählt nicht“, findet Klum. „ ... wer sagt, es gibt ein Alterslimit um auszugehen, Fun zu haben, sich zu verlieben oder einen Bikini zu tragen?“

Auch mit intimen Liebes-Selfies aus dem Bett hat Heidi Klum kein Problem.

Chillin.... shot by @roberterdmann Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 14, 2018 um 12:13 PDT

Ihre Fans dürfen sich also freuen, klingt ganz so, als würden sie weiter Heidi Klum mit wenig bis sehr wenig Stoff zu sehen bekommen.

Lesen Sie auch

Eng, enger Stefanie Giesinger. Auch sie zeigt sich ihren Fans im hautengen Badeanzug

Und auch Mario Götzes Ehefrau postet ein knappes Bikini-Foto aus dem Urlaub

Cathy Hummels präsentiert sich ebenfalls in einem Badeanzug, der sehr tief blicken lässt ...