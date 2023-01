Die Geissens in einem zwielichtigen Café: „Da ist ‘ne Spritze drin!“

Von: Teresa Knoll

Die Geissens sind zurück! Fans können sich auf neue Folgen der glamourösen Familie freuen. Lesen Sie hier, was Manuel Flickinger zum Besuch der Geissens im Londoner Café sagt:

Die Geissens stolzieren in die 21. Staffel bei RTLZWEI. Alle Infos zur „schrecklich glamourösen Familie“ findest Du hier. Wie gewohnt zeigen Carmen, „Roooobert“, Shania und Davina ihren Luxus-Alltag und machen London, Istanbul und Dubai unsicher. In den ersten Folgen geht es in die britische Hauptstadt und auf die Spur der Royals. Dabei verirren sich die glamourösen Geissens in die gastronomischen Besonderheiten Londons.

MANNHEIM24 verrät, wie die Geissens ein Café in London aufmischen – und wie viel Spaß Robert und Carmen dabei haben.

Shania und Davina organisieren ihren Eltern einen kleinen Ausflug in die deutsche Heimat – und zwar innerhalb Londons. Es geht in ein Restaurant namens „German Gymnasium“. „Ich kenn mich in einem deutschen Gymnasium nicht aus – ich war auf der deutschen Hauptschule“, albert Robert Geiss vor sich hin. (resa)