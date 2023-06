Die Geissens fahren U-Bahn und finden es „bisschen gefährlich“: Fans reagieren verärgert

„Es gibt Menschen, die müssen das jeden Tag!“

Eigentlich sind die Geissens Gefährte wie Yachten oder Ferraris gewöhnt. Jetzt wagte sich das Luxus-Paar aber in eine U-Bahn, fühlte sich dort allerdings nicht besonders wohl – sehr zum Ärger der Fans

Robert und Carmen Geiss wagten sich in eine öffentliche U-Bahn. Dass sich das Jetset-Paar dabei unwohl gefühlt hat, treibt einige Fans zur Weißglut.

New York - Eigentlich sind Carmen (58) und Robert Geiss (59) fahrbare Untersätze wie Yachten oder Ferraris gewöhnt. Bei einem Trip nach New York fuhren die „Die Geissens“-Stars jetzt aber ausnahmsweise sogar ganz gewöhnlich mit der U-Bahn. Wohl fühlte sich das Luxus-Paar dabei aber nicht.

Robert Geiss kassiert Shitstorm für abgehobene U-Bahn-Aussage

„Heute mal U-Bahn fahren. Mal eine ganz neue Erfahrung in New York. Schon ein bisschen gefährlich, aber wir haben es überlebt“, schrieb Robert zu einem Schnappschuss aus dem öffentlichen Verkehrsmittel auf Instagram – sehr zum Ärger seiner Follower. „Ach, die U-Bahn ist natürlich ein wahres Abenteuer für jemanden wie Robert Geiss. So aufregend, sich mit den normalen Leuten herumzutreiben und das Risiko einzugehen, von einem gewöhnlichen Fahrgast angesprochen zu werden“, kommentierte ein User schnippisch. Ein anderer meinte ebenfalls: „Ach, ehrlich? Es gibt Menschen, die müssen das jeden Tag!“

Genau wie Carmen und Robert Geiss sind inzwischen auch ihre Töchter in ihrer eigenen RTL2-Show „Davina & Shania - We Love Monaco“ zu verfolgen. Ihr Leben in Monaco genießen die beiden in vollen Zügen. Vor allem Shania Geiss (18) soll sich kaum vor Verehrern retten können, denn laut Davina (20) ist jeder Typ verliebt in sie. Verwendete Quellen: Instagram / robertgeiss_1964