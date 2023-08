Fall Lindemann: Unternehmerin Diana zur Löwen sendet öffentliche Message an Kayla Shyx

Von: Melanie Habeck

Die Anwälte von Till Lindemann gingen gegen ein Video von Kayla Shyx vor. Das Gericht entschied zugunsten des Rammstein-Stars. Die YouTuberin zeigt sich fassungslos – und erhält prominenten Zuspruch.

Berlin – Kayla Shyx (21) hatte Anfang Juni in einem YouTube-Video schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) formuliert. Die Anwälte des Musikers gingen gegen die Anschuldigungen vor – mit Erfolg. Im Rahmen einer Unterlassungsverfügung verbot das Landgericht Hamburg kürzlich mehrere Behauptungen. Die 21-Jährige reagiert im Netz nun auf die jüngsten Geschehnisse – und berührt damit auch „Höhle der Löwen“-Star Diana zur Löwen (28).

„Danke für deinen Mut“: Diana zur Löwen stärkt Kayla Shyx den Rücken

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann sorgen nach wie vor für Diskussionen, auch Kayla Shyx greift das Thema in einem Instagram-Video nun noch einmal auf. Die jüngste Entscheidung des Hamburger Landgerichts fühle sich an wie ein Schlag ins Gesicht. Unter Berücksichtigung des Äußerungsrechts habe sie mit einem anderen Ausgang gerechnet. Trotzdem hält sie es nach wie vor für richtig, dass sie im Juni an die Öffentlichkeit gegangen ist. „Ich weiß in meinem Herzen, dass es sehr wichtig war und hoffentlich langfristig etwas ins Positive verändern wird. Auch wenn es sich gerade nur negativ anfühlt“, erklärt die YouTuberin.

Von ihren Followern erhält Kayla Shyx für ihr Statement immensen Zuspruch. Auch etliche Prominente melden sich zu Wort. Eine von ihnen ist Diana zur Löwen: Die Influencerin und Unternehmerin zeigt sich von den Zeilen der 21-Jährigen beeindruckt: „Danke für deinen Mut! Du hast richtig gehandelt und bist für so viele junge Frauen damit ein Vorbild“, stärkt sie Kayla den Rücken.

Wer ist Diana zur Löwen? Diana zur Löwen zählt zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Über eine Million Menschen folgen der 28-Jährigen auf Instagram. Im Netz macht sie nicht nur Werbung für bekannte Marken, sondern klärt auch über politische und gesellschaftliche Themen auf. 2022 war sie außerdem als Gastlöwin in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen und hatte ein Auge auf nachhaltige und digitale Produkte geworfen.

Vorwürfe gegen Till Lindemann sorgen nach wie vor für Diskussionen

Seit Monaten beherrschen die Vorwürfe um Till Lindemann die Schlagzeilen. Bei den Europa-Konzerten von Rammstein liefen zahlreiche Demonstranten auf. Der Sänger setzt sich anwaltlich gegen die Vorwürfe zur Wehr, spielt jedoch auch mit den negativen Stimmen um seine Person. So zeigte sich der 60-Jährige kürzlich mit einem T-Shirt mit dem Schriftzug „Kill Till“ (zu Deutsch: „Töte Till“), der auch auf einem Protestplakat in Berlin abgebildet war.

In den vergangenen Wochen haben sich auch Prominente immer wieder zur Causa Lindemann geäußert. So haben Amira (30) und Oliver Pocher (45) z. B. eine klare Meinung zu den Anschuldigungen. Verwendete Quellen: Instagram/kayla_shyx