„Deutschland isch stabil“ - Lustiger Corona-Song stürmt Youtube-Charts

Ein Song für die Corona-Pandemie: Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan ist mit neuem Hit zurück in den Youtube-Charts.

Zwischen Kontaktverbot* und Ausgangssperren* - mal ganz abgesehen vom abgesagten Sommer-Urlaub - ist es in der andauernden Corona-Krise nicht unbedingt einfach Frühlingsgefühle zu entwickeln. Aber ganz so trübe müssen die Aussichten doch nicht sein, zumindest wenn man Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan glaubt. Sein neuer Gute-Laune-Song „Deutschland isch stabil“ stürmt derzeit die Youtube-Charts und erinnert Zuschauer daran, dass alles eigentlich doch nicht so schlimm ist - Hauptsache man lässt „mal bissle Sonne rein in dein Herz“.

Tedros „Teddy“ Teclebrhan ist zurück in den Youtube-Charts mit neuem Corona-Song

Wie seine Fans es schon von ihm kennen, lässt sich Künstler Tedros Teclebrhan alias Teddy auch in dem neuen Hit keinen Reim durch so etwas unwichtiges wie Rechtschreibung verderben. So wird aus der Corona-Pandemie einfach eine „Pandenie“, aus der Teddy wiederum ein „Panini“ zaubert. Das begleitende Musikvideo auf Youtube ist nicht minder gut gelaunt. Teddy cruist auf dem Fahrrad durch leere Straßen und reimt unter Autobahnbrücken - gemäß der Corona-Beschränkungen weitab von jeglicher Menschenmasse. Selbst die Tänzerinnen und Tänzer im Musikvideo bewegen sich mit Mindestabstand. So lässt es sich eben trotz Corona-Krise ein bisschen in der Sonne tanzen.

Und sind die neuesten Corona-Nachrichten mal wieder etwas zu bedrückend, reicht zur Ermunterung vielleicht der Gedanke, dass Tedros „Teddy“ Teclebrhan „für alle, für jeden Mann, Frau und der Rescht der Menschenmenge“ immer eine Tasche voll mit Grillzeug (auch Halloumi) bereit hat.

„Deutschland isch stabil“ - Der Youtube-Hit für die Corona-Krise von Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan

Bekannt wurde der Comedian Tedros Teclebrhan unter dem früheren Pseudonym Teddy Comedy auf Youtube. Nachdem er einen Wettbewerb bei ZDFneo gewann, spielte er in „Teddy‘s Show“ mehrere von ihm erfundene Charaktere, darunter auch Antoine Burtz - der als zweiter Künstler von „Deutschland isch stabil“ aufgeführt ist.

Seither war Teclebrhan mehrfach als Schauspieler im deutschen Fernsehen zu sehen und ging mit eigenem Bühnenprogramm auf Tour. Sein Youtube-Kanal, auf dem er auch seinen letzten Hit „Lohn isch da“ veröffentlichte, zählt über eine Million Abonnenten.

