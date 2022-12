„Der kleine Lord“: So sieht Hauptdarsteller Ricky Schroder heute aus

Von: Claire Weiss

Es ist seit 40 Jahren Tradition: Jedes Jahr am Freitag vor Weihnachten zeigt das erste den Klassiker „Der kleine Lord“. Klar, dass der Hauptdarsteller sich in dieser Zeit ziemlich verändert hat.

Richard „Ricky“ Bartlett Schroder (52) hatte sein Leinwand-Debüt schon im Alter von neun Jahren. Damals erhielt er für seine Darstellung des Timothy Joseph Flynn in „Der Champ“ eine hohe Auszeichnung. 1980 wurde ihm der Golden Globe als Bester Nachwuchsdarsteller verliehen. Noch im selben Jahr hatte er seinen weltweiten Durchbruch als Kinderstar, in der Rolle des kleinen Lord Fauntleroy im Film „Der kleine Lord“.

Nach „Der kleine Lord“: Ricky Schroder startet Karriere in TV & Film

Seine Rollen als Kinderstar waren aber nur der Anfang einer erfolgreichen Karriere. Ricky Schroder wirkt bis heute in zahlreichen Filmen und Serien mit. So war er unter anderem in der beliebten TV-Show „Scrubs – Die Anfänger“ zu sehen, wo er den Krankenpfleger „Paul Flowers“ spielte.

Ricky Schroder im Jahr 1980 und 2022. © Imago & Instagram/Ricky Schroder

42 Jahre nach seinem größten Erfolg hat Ricky Schroder längst selbst vier Kinder. In verschiedenen Organisationen setzt er sich für Kinderrechte ein. Doch zuletzt machte der Schauspieler eher mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam.

Vom Kinderstar zum Verschwörungstheoretiker

2019 wurde der „Der kleine Lord“-Star gleich zweimal wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Ein Jahr später setzte er sich für den mutmaßlichen Doppelmörder Kyle Rittenhouse ein, der bei den Protesten von Kenosha zwei Menschen erschossen hatte. Rittenhouse wurde später freigesprochen - die Schüsse wurden als Selbstverteidigung gewertet.

Zuletzt outete er sich als Maskengegner und Verschwörungstheoretiker. Seitdem bleiben neue TV- oder Film-Angebote aus. 2021 lud er ein Video in den sozialen Medien hoch, das zeigt, wie er einen Supermarktmitarbeiter angreift, als dieser ihn an die Maskenpflicht erinnert. Weil er auf Instagram „falsche Informationen“ verbreitet, wurde er von dem sozialen Netzwerk bereits abgestraft.

