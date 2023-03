Davina Geiss spricht über ihre Zukunft – sie wünscht sich einen Mann und Kinder

Wenig ist bekannt über das Liebesleben der „Geissens“-Töchter – bis jetzt! Auf Instagram spricht Davina Geiss über ihre Zukunftspläne mit Freund und Kindern. Lesen Sie hier mehr:

Die Töchter von Robert und Carmen Geiss leben seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. In der eigenen TV-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ bekommen die Fans immer wieder Einblicke in das Leben der Millionäre. Dabei geht es neben den neuesten Ereignissen auf ihrer Prunk-Yacht und glamourösen Partys auch um ganz private Angelegenheiten. Über Instagram teilt die 19-Jährige Davina nun weitere Details:

MANNHEIM24 verrät, was sich Davina Geiss für ihre Zukunft wünscht.

Davina lebt das Jetset-Leben: Eine Reise auf die Malediven, ein längerer Aufenthalt in Dubai und dann zurück auf die Yacht in Monaco. Auf Instagram hat sie ihre Fans nicht nur an ihren Reisen teilhaben lassen, in einer Frage-Antwort-Runde plaudert sie auch ganz privat über ihre Zukunftswünsche. (sik)