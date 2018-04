Darum wird die Todesursache von Avicii nicht bekanntgegeben

Nach dem Tod von Avicii fanden bereits zwei Autopsien statt. Darum wird die Todesursache von Star-DJ Tim Bergling nicht bekanntgegeben.

Am Freitag wurde bekannt, dass der weltweit bekannte DJ Avicii (bürgerlicher Name: Tim Bergling) tot in Omans Hauptstadt Muskat aufgefunden wurde.

Zwei Autopsien sind mittlerweile abgeschlossen.

Noch gibt es keine offiziellen Angaben zur Todesursache.

Die Polizei hat nur bekanntgegeben, dass sie kein Verbrechen hinter dem Tod von Avicii vermutet.

Aus Rücksicht auf Aviciis Familie wurde die Todesursache noch nicht bekanntgegeben.

In den vergangenen Jahren hatte Avicii offen über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen.



Er kämpfte mit Alkoholproblemen, das exzessive Partyleben setzte seiner Gesundheit massiv zu.

Polizei kennt Todesursache von Avicii, schweigt aber aus Rücksicht auf die Familie

Auch drei Tage, die Musikwelt von der Nachricht über den Tod von des erfolgreichen schwedischen Musikers Avicii geschockt wurde, gibt es keine offiziellen Erkenntnisse zu seiner Todesursache. Die Ermittler wissen offenbar mehr, als bislang an die Öffentlichkeit gedrungen ist.

Denn: Unter Berufung auf Polizei-Quellen berichtet die US-Entertainment-Seite TMZ, dass Aviciis Leiche bereits zwei Mal obduziert wurde: Am Freitag und am Samstag. Somit steht die Todesursache bereits fest.

Wie die Polizei dem schwedischen Fernsehsender SVT News mitteilte, kenne sie die Todesumstände bereits. Aus Rücksicht auf Aviciis Familie gebe es dazu momentan aber keine Auskunft: „Wir haben alle Informationen. Wir wissen, was passiert ist, aber wir geben es auf Wunsch der Familie nicht an die Medien weiter.“

Allerdings erklärte die Polizei ausdrücklich, dass keine Personen gesucht werden, die mit dem Todesfall in Verbindung stehen könnten. „Es gibt keinen Verdachtsmoment, der auf ein Verbrechen hindeutet.“

Wie die Polizei weiter mitteilte, könne Avicii bereits beerdigt werden, weitere Ermittlungen seien nicht nötig. „Geht es nach uns, kann sein Leichnam bereits heute nach Hause transportiert werden, weil wir den Fall abgeschlossen haben.“

Auch ein Statement von Aviciis Sprecherin Ella Lindqvist lässt erahnen, dass seine Todesursache wohl noch unter Verschluss gehalten wird: „Die Familie ist am Boden zerstört, und wir bitten alle, ihr Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren." Weitere Informationen werde es nicht geben.

Laut der Welt wird derzeit der Transport von Aviciis Leichnam nach Schweden vorbereitet. Das schwedische Außenministerium hätte gegenüber dem TV-Sender SVT bestätigt, dass sie daran arbeiten, den Leichentransport zu beschleunigen.

Rätsel um Todesursache von Avicii: Foto zeigt ihn mit Drink

TMZ veröffentlichte auch ein Foto, das Avicii am Tag vor seinem Tod zeigen soll. Auf dem Bild liegt der DJ mit einem Drink in der Hand auf einer Yacht. Er wirkt gesund und entspannt.

Avicii Seen On Yacht with Drink in Hand Day Before Death https://t.co/YJHOyRtps2 — TMZ (@TMZ) 22. April 2018

Wie das Portal hervorhebt, ist unklar, ob Avicii einen alkoholischen oder einen alkoholfreien Drink genoss. Wie der DJ in einem Interview im Jahr 2013 erklärte, habe er dem Alkohol abgeschworen.

Avicii hatte in den vergangenen Jahren offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen. So litt er unter anderem an einer zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachten Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2014 sagte er einige Live-Auftritte ab, nachdem er sich die Gallenblase und den Blinddarm entfernen ließ. Hängen diese früheren gesundheitlichen Probleme mit der Todesursache zusammen? Man weiß es nicht.

Wenige Tage vor seinem Tod machte Avicii Urlaub in dem Luxushotel „Muscat Hills Resort“ im Oman. Dort traf er auf Hotel-DJ Matrai Joshi, der aus dem Oman kommt. Joshi war wohl einer der letzten Menschen, mit denen Avicii sprach. Auf dem Instagram-Account des „Muscat Hills Resort“ wurde ein Foto veröffentlicht, das Joshi mit Avicii und einer Frau zeigt. Alle drei lachen in die Kamera, Avicii wirkt alles andere als krank. Das Bild soll am Dienstag entstanden sein, also drei Tage vor dem Tod des DJs.

Wie DJ-Kollege Joshi der britischen Boulevard-Zeitung Daily Mail verriet, habe er den Schweden am vergangenen Wochenende in der Hotelanlage getroffen. Avicii habe ihm gesagt, dass er das erste Mal im Oman sei und den Urlaub so genoss, dass er seinen Aufenthalt um acht Tage verlängert habe. Laut Joshi wollte er am Sonntag, 22. April, wieder nach Hause. Joshi berichtete: „Er hatte sehr gute Laune und war in Gesellschaft einer kleinen Gruppe an Freunden.“ Trank er Alkohol? Das wisse er nicht, sagte Joshi.

Eine Theorie zur Todesursache von Avicii

Die Bild-Zeitung spekuliert, dass der Tod von Avicii eine Folge seiner langjährigen gesundheitlichen Probleme sein könnte: „Eine plausible Theorie: Der junge Schwede starb letztendlich doch an seinen schweren gesundheitlichen Problemen, über die er schon vor Jahren offen gesprochen hatte.“

Was ist die Todesursache von Avicii? Das sagt das Hotel in dem er gefunden wurde

Am Samstag hat sich auch das Muscat Hills Resort, in dem Avicii seine letzten Tage verbrachte, auf Instagram zu dem Todesfall geäußert. Angaben zur Todesursache macht das Hotel allerdings nicht. In der Stellungnahme heißt es:

„Als Muscat Hills Resort haben wir übermäßig viele Anrufe und Nachrichten erhalten im Zusammenhang mit dem auf den unglücklichen Tod von Herrn Tim Bergling, auch bekannt als Avicii.

Aus Gründen der Pivatsphäre können wir keine Details nennen, die den Besuch unserer Gäste betreffen. Wir können aber bestätigen, dass Avicii Gast im ‚Muscat Hills Resort‘ war und dass er während seines Aufenthalts sehr freundlich zu unseren Mitarbeitern war und sich wie ein normaler Hotelgast verhalten hat.

Avicii schien definitiv gute Laune zu haben, während er seine Zeit genoss und er war auch sehr freundlich mit allen. So sehr wir seine Anwesenheit hier im Muscat Hills Resort genossen haben, sind wir sehr traurig, die neuesten Nachrichten zu hören und zu lesen. Daher möchten wir seiner Familie, seinen Freunden und all seinen Fans unser aufrichtiges Beileid aussprechen.

Wir werden unsere anstehende Party „Beats by the Beach“ am 27. April 2018 Avicii widmen und unsere Lichter an der Bucht die ganze Nacht lang anhaben, um seinen Geist zu bewahren.“

Avicii gestorben: Rückblick auf die Karriere des Mega-DJs

Avicii zählte zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Mit dem Song "Levels" gelang ihm 2011 der Durchbruch. 2012 und 2013 schaffte er es im Ranking des "DJ Magazine" jeweils auf den dritten Platz der besten DJs. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, der britischen Rockband Coldplay und dem französischen DJ und Musikproduzenten David Guetta zusammen.

2016 verabschiedete er sich aus dem Musikgeschäft. "Diese Szene ist nichts für mich", sagte er damals dem Magazin "Billboard". Nicht die Auftritte seien das Problem gewesen, sondern das Drumherum. "Alles, was noch dazu gehört, wenn man ein Künstler ist." Er sei im Grunde eher ein introvertierter Mensch, sagte er. "Es war immer sehr hart für mich."

fro/AFP