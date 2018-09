Sie trägt nichts als Schaum! Daniela Katzenberger postet vor Wiesn-Besuch pikantes Dusch-Foto

Daniela Katzenberger zeigte sich perfekt gestylt auf dem Oktoberfest. Davor hatte sie jedoch ein Foto veröffentlicht, das sie nackt unter der Dusche zeigt.

München - Jedes Jahr zeigen sich die Promis auf dem Oktoberfest von ihrer besten Seite. Die Damen präsentieren sich dabei gerne mal im teuren oder auffälligen Dirndl, mit aufwändiger Flechtfrisur und perfektem Make-Up.

Auch Daniela Katzenberger war natürlich perfekt gestylt vor Ort, um mit ihrem Ehemann Lucas ausgiebig zu feiern. Zuvor postete sie jedoch ein Foto, das sie von einer ganz anderen Seite zeigt: nackt in der Dusche und überall mit Schaum bedeckt. Da ist am Ende fast nur noch das Gesicht erkennbar! „Geputzt, gewaschen, rasiert, gekämmt und gewienert geht‘s gleich zum Oktoberfest“, schreibt die Blondine dazu.

Damit zeigt sie: Hinter einem perfekten Look auf der Wiesn steckt auch immer viel Arbeit. Daniela Katzenberger nimmt das gelassen und schenkt uns mit ihrem Foto einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Die Fans sind von dem Anblick begeistert und kommentierten darunter, wie sehr sie ihre „ehrliche und natürliche Art“ schätzen.

Daniela Katzenberger hält ihre Fans gern über Instagram auf dem Laufenden. Nun hat sie wieder einmal ein Überraschungsfoto parat - denn so haben Sie die „Katze“ noch nie gesehen.

Unser Artikel vom 14. September: Keine Frau im Dirndl muss sich schämen, „Hammer-Hupen-Balkon“ zu zeigen

Daniela Katzenberger hat auf Instagram mehr als 1,1 Millionen Abonnenten, sodass ihre Botschaften eine große Wirkung erzielen. Ihre aktuelle Nachricht an ihre Fans ist besonders wichtig. Denn darin richtet sich „die Katze“ an alle Frauen, die sich in der Vergangenheit geschämt haben, ihre Dekolleté im Dirndl zu zeigen, die sich Beleidigungen gefallen ließen oder sich sogar für ihr Aussehen entschuldigt haben. Daniela Katzenberger schreibt: „Ich liebe die Wiesn einfach... Endlich hat man als Frau (und vor allem als Mama), OFFIZIELL das Recht, einen riesen mega Hammer-Hupen-Balkon zu zeigen, ohne sich dafür rechtfertigen, entschuldigen, beleidigen oder schämen zu müssen.“

Passend dazu hat das Münchner Nachrichtenportal tz.de* einen Gastbeitrag von der Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ veröffentlicht. Kristina Gottlöber von der Wiesn-Schutzstelle für Oktoberfest-Besucherinnen schreibt darin: Keine Frau im Dirndl ist schuld daran, begrapscht zu werden!

Katzenberger kündigt an, mit ihrem Ehemann Lucas am ersten Wiesn-Sonntag (23. September 2018*, an diesem Tag findet auch der Trachten- und Schützenumzug statt) auf die Theresienwiese in München zu kommen. In welchem Zelt das Ehepaar feiern wird, verrät Katzenberger nicht. Ihr fehle noch ein „super Dirndl“. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie ein acht Jahre altes Foto, das sie im Hippodrom auf dem Oktoberfest 2010 zeigt.

+ Daniela Katzenberger im Hippodrom auf dem Oktoberfest 2010. © Sigi Jantz Manche Katzenberger-Fans kommentieren, sie sehe darauf älter aus als heute, obwohl das Foto acht Jahre alt ist. Ansichtssache.

sah

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.