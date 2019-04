Dieser Post von Daniela Katzenberger gleicht einem Wunder - und macht Millionen Fans Hoffnung

Kult-Blondine Daniela Katzenberger sorgt bei Instagram für Mega-Überraschung: Ist das das Ende der Fehde zwischen ihr und Schwester Jenny Frankhauser?

Mallorca/Ludwigshafen – Es geschehen offenbar doch noch Zeichen und Wunder! Mit einem mehr als überraschenden Post in ihrer Instagram-Story sorgt Kult-Blondine Daniela Katzenberger für reichlich (positive) Aufregung bei Millionen von Fans. Ist das das langersehnte Friedensangebot an Schwester und Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser? LUDWIGSHAFEN24* berichtet über die unerwartete Wende im Familien-Beef.

Seit nun mehr geschlagenen zwei Jahren herrscht Funkstille zwischen Daniela Katzenberger (32), die erst kürzlich im Netz mit einer Typ-Veränderung für reichlich Gesprächsstoff sorgte, und ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester Jenny. Der unschöne Grund: Im Mai 2017 stirbt der Vater von Jenny Frankhauser unerwartet. Die ‚Katze‘ postet daraufhin bei Facebook, dass sie sich für ein paar Tage zurückziehen werde, um sich um ihre kleine Schwester kümmern zu können – und sorgte damit für reichlich Ärger bei der Ex-Dschungelqueen! Die wirft der Katzenberger nämlich vor, den Tod ihres Vaters für Selbstinszenierungszwecke missbraucht zu haben. Und jetzt das!

Daniela Katzenberger mit Friedensangebot an Schwester Jenny Frankhauser?

Millionen Fans haben nun allen Grund zur Freude, denn mit einem emotionalen Post in ihren Instagram-Stories macht die Kult-Blondine Daniela Katzenberger nun Hoffnung auf die langersehnte Versöhnung zwischen ihr und Schwester Jenny, die in einem exklusiven Interview mit LUDWIGSHAFEN24 über ihre Zeit nach dem australischen Dschungel redete: In einer ihrer aktuellen Instagram-Stories veröffentlicht die ‚Katze‘ ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer Schwester Jenny Frankhauser – darüber in fetten Buchstaben der Hashtag „#PROUD“, also „stolz“.

+ © Screenshot Instagram Daniela Katzenberger Es ist der erste Post seit nun fast eineinhalb Jahren, den TV-Blondine Daniela Katzenberger, die derzeit schwierige Stunden aufgrund des Gesundheitszustandes ihres Schwiegervaters Costa Cordalis durchmacht, ihrer Schwester widmet.

Streit zwischen Daniela Katzenberger und Schwester Jenny bald Geschichte?

Doch was hat es mit dem Post auf sich? Erst kürzlich hat Jenny Frankhauser mit „Es tut mir doch so leid“ ihre erste Single auf den Markt gebracht. Und wenn man sich den Inhalt der Liedzeilen anhört, könnte man diese auch unweigerlich auf den Zoff der beiden Schwestern beziehen. Anlass genug für die ‚Katze‘, ihrer kleinen Schwester mit auf den Weg zu geben, dass sie stolz auf sie ist. Ist jetzt also endlich das Kriegsbeil begraben? Zu wünschen wäre es den beiden auf jeden Fall!

In ihrer neuen TV-Sendung „Familienglück auf Mallorca“ auf RTL2 sorgte Daniela Katzenberger in dieser Woche für explizite Szenen: Vor laufenden Kameras lässt sie plötzlich die Hüllen fallen und tanzt oben ohne - Töchterchen muss alles ansehen.

Versöhnung zwischen Daniela Katzenberger und Schwester Jenny: so reagiert Mama Iris Klein

Mit ihrem überraschenden und emotionalen Post bei Instagram bewegt Daniela Katzenberger nicht nur ihre zahlreichen Fans, sondern auch Mama Iris Klein. Die 51-jährige Ludwigshafenerin, die mit der überraschenden Schließung ihrer Beach-Bar auf Mallorca nach nur wenigen Tagen für reichlich Gesprächsstoff sorgte, zeigt sich ebenfalls gerührt – leidet sie doch ganz offen an dem schwierigen Verhältnis ihrer beiden Töchter Daniela und Jenny.

„Daniela liebt dein Lied, soll ich dir sagen“, richtet sie ihrer Tochter Jenny in einem Instagram-Post aus. Doch viel entscheidender sind dabei die Hashtags „geschwisterliebe“ und „blutistdickeralswasser“ unter dem Posting, die Mama Klein verwendet und durchaus als Besänftigung in beide Richtung gelesen werden können. Genau wie Millionen Fans hat die Katzenberger-Mama also die Hoffnung auf Versöhnung zwischen ihren beiden Töchtern Daniela und Jenny noch nicht aufgegeben ...

rob