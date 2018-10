„Echter Herzenswunsch“: So überrascht Daniela Katzenberger ihre Fans an ihrem Geburtstag! 

Sehr zur Freude ihrer Fans präsentiert die 'Katze' am Montag ein nagelneues Musikvideo auf Facebook. Was es mit dem Cover-Song auf sich hat:

„Morgen gegen 12 Uhr...“ - so der kryptische Post der Kult-Blondine aus Ludwigshafen (32) am Sonntag. Schnell lief die Kommentar-Box unter dem Beitrag vor Spekulationen über. Ist die ‚Katze‘ mit Baby Nr. 2 schwanger? Gibt es endlich wieder eine Katzenberger-TV-Sendung? Oder wollte sie einfach nur ihren Geburtstag ankündigen – am Montag wird Daniela nämlich zufällig auch 32 Jahre alt.

Falsch gedacht! Damit haben die Fans wohl am wenigsten gerechnet: Wie LUDWIGSHAFEN24 berichtet, postet Daniela um Punkt 12 Uhr am Montag ein nagelneues Musikvideo!

Darin covert sie den John Lennon-Song „Jealous Guy“ und spaziert im weißen Traumkleid durch eine traumhafte Kulisse:

Song hat für Katzenberger besondere Bedeutung

„Mit diesem Lied erfülle ich mir einen echten Herzenswunsch“, so die ‚Katze‘ auf Facebook. Sie habe das Lied gemeinsam mit Mann Lucas (51) oft gehört, als die beiden frisch zusammengekommen seien. „Alles war anders, neu und der Anfang von allem, was wir heute sind.“

Nachdem die Wahl-Blondine das Lied in einem Video auf Instagram spontan zum Besten gab, hätten sich viele Fans eine richtige Aufnahme gewünscht.

„Nehmt es einfach an als kleines Geschenk für euch. Happy Birthday an alle, die heute mit mir Geburtstag haben", wünscht sie ihren Followern auf Facebook.

Innerhalb von 15 Minuten hat das Video auf Youtube, wo es auf dem Kanal von Lucas Cordalis gepostet wurde, immerhin schon über 500 Aufrufe. Die Kommentar-Funktion wurde allerdings deaktiviert.

