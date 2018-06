Katzenberger erwischt ihren Lucas beim Bügeln - ihr Blick geht sofort nach unten

Daniela Katzenberger postet mal wieder herrlich private Einblicke ihres Familienalltags. Zu sehen gibt es diesmal ihren Mann Lucas Cordalis beim Bügeln und dabei hat er fast nichts an.

Palma de Mallorca - Daniela Katzenberger (31) schwärmte bereits des Öfteren über die Qualitäten ihres Gatten als Ehemann und Vater, wie zuletzt am Vatertag. Ziemlich genau vor zwei Jahren heiratete die Kultblondine den Musikproduzenten, ihr gemeinsames Töchterchen Sophia wird demnächst schon drei. Dass Lucas Cordalis (50) dabei auch im Haushalt eine gute Figur macht, beweist ein aktuelles Foto auf Danielas ihrem Instagram-Account.

Mit konzentriertem Blick steht er an einem pinken Bügelbrett und lässt das Bügeleisen über die Wäsche gleiten. Dabei trägt er selbst nur ein weißes T-Shirt und Unterhosen.

Bügel-Einsatz: Fankommentare unerwünscht

Unter dem Bügel-Foto von ihrem Gatten in Unterhosen schreibt die Katze übrigens erklärend: „ ... dafür räum ich den ganzen Tag seine Teebeutel weg. Ps: Ja, er weiß, dass ich ihn fotografiert habe.“ Auch ihre Hashtags lassen keine Fragen zur Rollenverteilung im Hause Katzenberger-Cordalis offen: „#meinmannkann, #dasbisschenhaushalt #erbügeltsowiesobesseralsich, #fürdaschaosimhintergrundbinichverantwortlich #normallife“

Vorsorglich hat Daniela Katzenberger bei diesem Instagram-Post die Kommentarfunktion - wie so oft - ausgestellt. Für ihre privaten Familieneinblicke kassierte die Blondine in letzter Zeit häufig bissige Kommentare oder löste sogar einen Shitstorm aus. Die Blondine selbst reagiert offen auf ihre bisweilen sehr kritischen Fans. Häufig betont sie in ihren Posts „Ich poste, was ich will!“ oder setzt zum schlagfertigen Gegenangriff an.

Hat Daniela Katzenberger zu Hause die Hosen an?

Ob Lucas Cordalis sich in der Rolle als perfekter Bügler gefällt? Der geballten Frauen-Power im Hause Katzenberger scheint sich Lucas ergeben zu haben.

Der durchtrainierte Sohn von Schlagerstar Costa Cordalis taucht immer wieder in den Posts von Daniela Katzenberger auf: in pinker Einhornbettwäsche oder gar mit rosa Haarband und Gesichtspflege.

Ronja Menzel