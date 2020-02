Oben-ohne-Foto mitten im Winter: Daniela Katzenberger postet gewagtes Foto

Da wird uns ganz heiß im Winter: Daniela Katzenberger beglückt ihre Fans mit einem neuen freizügigen Foto. Sie nahm es draußen auf - trotz der Kälte!

Daniela Katzenberger lebt mit ihrem Ehemann Lukas Cordalis und der gemeinsamen Tochter auf Mallorca.

Von dort postet die 33-Jährige regelmäßig freizügige Schnappschüsse.

Momentan erfreut die Katze das Netz mit ihrer ganz eigenen Interpretation eines warmen Winter-Outfits.

Mallorca - Eiseskälte und Schneefall: Wie man regelmäßig zu spüren bekommt, zählt der Januar in unseren Breiten nicht umsonst zu den Wintermonaten. Dass man sich da am besten ganz warm einpackt, weiß offensichtlich auch Daniela Katzenberger. Doch wenn die ihre ganz eigene Interpretation eines stilechten Winteroutfits präsentiert, ist eigentlich im Voraus schon zu erwarten, dass da an ihren Kurven zwar keine Frostbeulen, aber dafür umso mehr nackte Haut zu sehen sein wird.

Daniela Katzenberger postet ihr ganz eigenes Winterfoto

„Zu dieser Jahreszeit muss man sich immer etwas Warmes anziehen... selbst auf Mallorca“, kommentiert Daniela Katzenberger ihren aktuellen Post, der die Kultblondine auf einer Steinmauer in ihrer Wahlheimat sitzend zeigt. Doch während unsereiner mit Warmanziehen wohl eher an Daunenjacke, dicke Strümpfe oder schneesichere Winterstiefel denken dürfte, sieht das Winteroutfit à la Katze selbstverständlich etwas anders aus. So braucht sie dafür lediglich eine dicke Bommelmütze, einen Schal - soweit ja noch authentisch - aber auch... eine Bikinihose! Ja, tatsächlich trägt Daniela auf ihrem aktuellen Schnappschuss weiter nichts.

Fans freuen sich über neuen Oben-ohne-Post der Katze

„Handschuhe und Kuschelsocken fehlen aber noch“, monieren die Fans zwar noch zurecht, stellen aber gleichzeitig ganz begeistert fest, „Gut siehst du aus“ und „Du bist so cool.“ Mit den Worten „spitzenklasse“ beziehungsweise „Klasse Foto“ oder zahlreichenden lachenden und Daumen-Hoch-Emojis wird Daniela für ihren Post weiterhin gelobt. „Ich liebe deinen Humor, du bist einfach der Hammer“, lachen die Fans weiter besonders über die neckische Foto-Gegenüberstellung der 33-Jährigen.

So postete Katzenberger nämlich zu ihrem frostigen Winterbild auch noch einen Vergleichs-Schnappschuss zur Sommerszeit, der sie in derselben Pose auf derselben Mauer zeigt - damals jedoch mit Sonnenbrille statt Schal und Mütze.

Ebenfalls mit der Rücken zur Kamera präsentiert sich Sat.1-Frau Vanessa Blumhagen gerade oben ohne auf Instagram. Doch im Gegensatz zu Daniela Katzenberger dreht sich die Promi-Expertin auf einem weiteren Bild tatsächlich um. Auch eine Radio-Moderatorin sorgt bei Instagram für Furore.

Egal ob Sommer, Frühling, Herbst oder Winter, Daniela Katzenberger ist ungefragt immer wieder für den ein oder anderen Spaß oder sexy Post gut. Dies stellte sie bereits vor einiger Zeit mit der Sommer-Variante ihres Oben-ohne-Bildes oder eines witzigen Badewannen-Selfies unter Beweis. Zuletzt aber schockte sie ihre Fans mit einem Instagram-Foto.

Rubriklistenbild: © dpa / Christian Charisius