Daniela Katzenberger in „Reizwäsche“: Fans rasten wegen Detail aus - „Dein dreckiges ...“

Die Kult-Blondine Daniela Katzenberger zeigt sich gerne spärlich bekleidet. Wie sie sich nun in Strapsen präsentiert, verschlägt ihren Fans die Sprache.

Palma de Mallorca - Daniela Katzenberger (32) ist bekannt für ihre Art, sich in der Öffentlichkeit in Szene zu setzen und ihre Fans mit freizügigen Bildern zu beglücken. Doch eine pralle Oberweite und ihre Kurven sind nicht alles, was die Katze zu bieten hat. Auch ihre offene Art und ihr Humor machten die Blondine deutschlandweit bekannt und beliebt. Nun überraschte sie mal wieder mit einem ganz besonderen Post auf ihrem Instagram-Kanal. Die Katzenberger-Fans waren außer sich!

Daniela Katzenberger mit Strapsen-Auftritt: „Hab‘ alles gegeben“

In einem ihrer aktuellsten Postings veröffentlichte Daniela Katzenberger ein Video von sich in Strapsen. Ungewöhnlich: Das Video spielt nicht etwa im Schlafzimmer oder auf der Couch. Nein, die hübsche Blondine kommt gerade aus der Küche gelaufen und hat auch noch einen Kochtopf mit Nudeln in der Hand. Wäre das nicht schon seltsam genug, hatte die Blondine wohl nicht damit gerechnet, gefilmt zu werden. Als die 32-Jährige die Kamera sieht, bricht sie lauthals in Gelächter aus.

Doch was genau war an dieser bizarren Situation so lustig? Natürlich sie selbst. Denn die Katzenberger hatte sich einen Scherz erlaubt. Der Frauenkörper in schwarzen Dessous und Strapsen gehörte nicht ihr, sondern war lediglich auf ihrer Kochschürze lebensecht aufgedruckt. „Lucas könnte sich nie über fehlende Erotik in der Küche beschweren. Hab alles gegeben, inklusive Nudelsuppe“, scherzte die Katze in ihrem Post. Die Reaktionen ihrer Fans waren eindeutig - der Witz kam an, genau wie dieser mit dem zweideutigen Bandeau-oder-nicht-Bikini.

Katzenberger-Fans lieben den Strapsen-Auftritt: „Deine Lache ist dabei das Beste“

Ihre Follower auf Instagram kamen aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Lachende Smileys mit Tränen in den Augen und Herzen dominierten die Kommentarspalte. „Ich liebe diese Schürze und Deinen Humor, liebe Daniela“, schrieb ein Fan. Zahlreiche Follower freuten sich vor allem über den Spaß, den Daniela Katzenberger bei der Aktion hatte. „Deine Lache ist dabei das Beste“ oder „Dein dreckiges Lachen ist so geil“ waren nur zwei der vielen Kommentare zu ihrer Lache. Doch auch die Klamotten-Wahl fand Anklang. „Hahahahaha, die brauch ich“, kommentierte ein Fan scherzend. Ein weiterer witzelte: „Super-schöne neue Kollektion.“

Der komische Strapsen-Auftritt des Models brachte also nicht nur Daniela Katzenberger und ihren Mann Lucas Cordalis, sondern auch ihre etlichen Fans zum Lachen. Nicht zum ersten Mal übrigens: Denn erst vor Kurzem brachte ein Bikini-Foto des Models ihre Fan-Gemeinde aus der Fassung.

spz