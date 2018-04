Katzenberger zeigt sich in der Badewanne - und viele Fans schauen GANZ genau hin

Daniela Katzenberger zeigt sich in der Badewanne, hüllenlos und mit verträumtem Blick. Ihre Fans stellen sich vor allem eine Frage. Manche auch zwei.

Palma de Mallorca - Daniela Katzenberger erfreut ihre Fans mal wieder mit einem neuen Foto. Eingehüllt von Badeschaum, liegt sie mit verträumtem Blick in der Badewanne, ganz romantisch brennt am Wannenrand eine cremefarbene Kerze. „Wünsche Euch noch einen schönen und entspannten Abend“, schreibt die 31-Jährige dazu.

Hocherfreut kommentieren die Fans der Reality-Show-Darstellerin das freizügige Foto, stellen sich dazu aber vor allem eine Frage - und nein, ausnahmsweise geht es mal nicht um ihre Figur.

Am dringendsten möchten die Katzenberger-Fans wissen, wer dieses Foto gemacht hat. „Der Moment, wenn man sich fragt, wie zum Teufel dieses Foto entstanden ist“, schreibt ein Fan. „... da frage ich mich auch immer, ob die Lucas (ihr Ehemann, Anm. d. Red.) macht ...“, bemerkt ein anderer. „Also ich vermute, dass manche Bilder von der Babysitterin gemacht werden, falls Sophia und sie dabei sind. Vielleicht auch von ner Frisörin oder ner Visagistin, die gerade da ist“, vermutet ein anderer. „Wenn man sich das Bild genau anschaut, sieht man dass es abfotografiert ist“, sekundiert ein anderer User.

Es gibt aber auch einen Anhänger, der den Blick nach unten schweifen lässt. Und sich dort über eine Merkwürdigkeit wundert. „Morgen steht bei Promiflash: ‘Hat Daniela nur ein Bein? Oder ist sie sogar eine Meerjungfrau?‘“

Ein anderer spricht so manchem Mann aus dem Herzen, als er schreibt: „Blöder Schaum.“ Doch auch da schaute jemand genau hin: „Man erkennt zumindest, dass sie etwas drunter trägt“, ergänzt jemand.

es