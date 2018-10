Daniela Katzenberger postet Clip aus dem Kinderzimmer - das Video lässt tief blicken

Daniela Katzenberger (32) postet einen Clip auf Instagram, der das Kinderzimmer ihrer kleinen Tochter zeigt. Ist das eigentlich in Ordnung? Das Video lässt tief blicken.

Palma de Mallorca - Daniela Katzenberger (32) lebt mit ihrem Mann Lucas Cordalis und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (3) auf der Urlaubsinsel Mallorca. Damit ihre Fans in Deutschland trotzdem immer auf dem Laufendem bleiben, postet die Blondine regelmäßig Schnappschüsse auf Instagram. Dabei ist das Familienleben im Hause Katzenberger kein Tabu: Gatte Lucas beim Bügeln oder Daniela Katzenberger in der Badewanne gehören dazu.

Ab und an steht auch Töchterchen Sophia im Fokus. Schließlich geht der TV-Star ganz in ihrer Mutter-Rolle auf und teilt gerne Freud und Leid mit ihren Followern. Dabei lässt die Katze kaum etwas aus, Problemzonen inklusive.

Pink - Alles ist pink

Nun hat die Daniela Katzenberger ein kurzes Video auf Instagram gepostet und zwar direkt aus dem Kinderzimmer ihrer Tochter Sophia. Und dieser Clip ist der Hammer. Alles in dem Zimmer ist pink: pinke Möbel, pinker Teppich und pinkes Kinderbett. Die kleine Tochter ist in dem Filmchen übrigens auch zu sehen. Und, wie sollte es anders sein, Sophia trägt natürlich ein Tüllröckchen und T-Shirt in der passenden Farbe.

„Wer kennt’s?“, schreibt Daniela Katzenberger zum Post. Der Hashtag #chaosqueen verrät, dass es sich bei dem Clip eigentlich um das Thema leidige Thema Aufräumen dreht.

Um fiesen oder hämischen Kommentaren vorzubeugen, hat Daniela Katzenberger gleich die Kommentarfunktion bei diesem Post abgestellt. Wer Kritik an den Erziehungsmethoden oder an dem „Rausch“ in pink hat, muss in diesem Fall schweigen.

Viele kleine Mädchen lieben Pinktöne oder die Farbe Rosa. Irgendwann legt sich wohl diese Phase und der Pink-Rausch ist vorbei. Natürlich entscheiden sich einige Mütter und Väter gerade bei ihren Mädchen für eine geschlechterneutrale Farbwelt. Daniela Katzenberger selbst hat jedoch einen ausgeprägten Faible für die Farbe Pink. Und wie es aussieht sind, schwimmen Mama und Tochter gerade gemeinsam mit Freuden auf der Rosa-Welle.

ml