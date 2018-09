Oliva Jones klagt an: „Die Ärzte haben Daniel Küblböck auf dem Gewissen!“

Daniel Küblböck und Olivia Jones bei der Premiere "Holiday on Ice" in Hamburg im Jahr 2008.

Der Schock über die Nachricht von Daniel Küblböcks Sprung von der AIDA sitzt tief. Oliva Jones beschuldigt jetzt die Ärzte von Daniel Küblböck, ihn auf dem Gewissen zu haben.

Olivia Jones klagt an: „Die Ärzte haben Daniel Küblböck auf dem Gewissen!“

Update vom 26. September 2018: Für Oliva Jones sind Medikamente schuld an Daniel Küblböcks Geisteszustand.

Gegenüber der Bild sagte sie: „Daniel hat gesagt, dass er Hormone einnehme, um zu einer Frau zu werden. Aber welcher Arzt hat ihm die verschrieben?“

Hormone dürfe man nur nehmen, wenn man mindestens ein halbes Jahr als Frau gelebt hat. „Und das hat Daniel definitiv nicht. Ich kenne mich wirklich sehr gut in der Welt der Transen aus. Und ich weiß, dass man eine Geschlechtsumwandlung nicht so einfach bekommt wie eine Magenspiegelung“, erzählt die Drag Queen.

Küblböck erzählte Gästen von Geschlechtsumwandlung

Küblböck war auf der „AIDAluna“ häufig in Frauen Kleidern gesichtet worden. Gegenüber anderen Gästen der Kreuzfahrt soll er von einer geplanten Geschlechtsumwandlung gesprochen haben. „Wir hörten, wie er sagte: ‚Dies ist meine große Reise. Ich werde in New York eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen‘“ erzählten Horst (58) und Heidi (55) Francke aus Moers der Bild.

Oliva Jones sieht die Schuld an dem Unfall bei den Medizinern, denn Hormon-Patienten müssten eigentlich medizinisch überwacht werden, da Nebenwirkungen wie Depressionen auftreten können.

Jones sagte: „Die Ärzte haben Daniel mit dem Zeug allein gelassen, das ist verantwortungslos. Wer auch immer ihm die Präparate gegeben hat, muss vor ein Gericht gestellt werden. Die Ärzte haben Daniel auf dem Gewissen!“

Daniel Küblböck vertraute sich Olivia Jones an: Sie wusste von seinen Problemen

Hamburg - Die sonst so quirlige Olivia Jones (48) wirkt nachdenklich. In einem Interview mit RTL erzählt sie, Daniel Küblböck zuletzt im Mai dieses Jahres gesehen zu haben. Seitdem sei sie in ständigem Kontakt mit dem 33-Jährigen gewesen.

„Ich weiß, dass er manchmal niedergeschlagen war“, verrät sie und meint: „Er hat sicherlich darunter gelitten, dass ihn viele immer nur als bunten, schwulen Clown gesehen haben, was ja nur eine Facette von ihm war.“

Daniel Küblböck hatte offenbar eine schwere Kindheit

Daniel Küblböck gelang mit dem dritten Platz bei DSDS im Jahr 2003, im Alter von 17 Jahren, der Durchbruch. Seitdem war er bekannt, veröffentlichte daraufhin seine Biografie, in der er vor allem seine Mutter anklagte. „Du bist nichts, und du wirst auch nichts sein!“, soll sie ihm während seiner Kindheit immer wieder eingetrichtert haben. Daniel wollte ihr mit seiner Karriere wohl das Gegenteil beweisen. Zwar wurde es in der Öffentlichkeit immer ruhiger um den Sänger, doch er arbeitete immer weiter an seiner Musik, gründete eine Eventfirma und investierte sein Geld in Solarenergie, was ihn angeblich sogar zum Millionär gemacht haben soll. 2011 ließ er sich von einer Immobilien-Millionärin adoptieren und hieß seitdem Daniel Kaiser-Küblböck.

Daniel Küblböck erlitt mehrere Schicksalsschläge

2013 starb sein Bruder Michael Küblböck an einer Überdosis Drogen. Mit ihm hatte Daniel keinen Kontakt mehr, denn er wollte sich klar von dessen rechtsradikaler Einstellung abgrenzen.

Vor drei Jahren begann Daniel Küblböck schließlich seine Ausbildung als Schauspieler bei einer Berliner Schauspielschule. Dort wurde der Homosexuelle angeblich heftig gemobbt - etwas, das die Schule zurückwies.

Olivia Jones wusste davon und macht sich nun selbst schwere Vorwürfe: „Ich dachte, er wäre stark und hätte sich im Laufe der Jahre einen Panzer zugelegt.“ Küblböck spielte das Mobbing scheinbar vor ihr herunter: „Er war immer lustig und sagte, die anderen gingen ihm dort auf die Nerven und auch diese Dozentin schreitet da nicht ein, wenn‘s mal Stress gibt.“

Olivia Jones: „Ich wünschte, Daniel Küblböck hätte mich angerufen“

Olivia ahnte nicht, wie schlimm das Mobbing Küblböck wirklich belastet haben muss: „Dass es so gravierend war, ist schlimm, und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er bei mir angerufen hätte.“

Daniel Küblböck: Aufnahmen der Durchsage des Kapitäns auf der AIDA

tz.de* liegen exklusive Aufnahmen einer Durchsage auf der AIDA vor. Zu hören ist, wie der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs die Passagiere darüber informiert, dass eine Person vermisst wird.

