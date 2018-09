Oliver Kalkofe: Daniel Küblböcks übelster TV-Kritiker stellt etwas klar

Nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck hat sich einer seiner übelsten Kritiker zu Wort gemeldet: Oliver Kalkofe stellt in einem Facebook-Post viele Dinge klar und rechnet mit dem Showgeschäft ab.

Köln - Er war Daniel Küblböcks übelster TV-Kritiker: Der Comedian Oliver Kalkofe. Immer wieder hat er sich in seinen Sendungen über den ehemaligen „DSDS“-Kandiaten lustig gemacht. Über Küblböcks Kino-Debüt im Film „Daniel der Zauberer“ sagte Kalkofe damals in seiner Sendung „SchleFaZ“ (Die schlechtesten Filme aller Zeiten): "Diesen Film hält man selbst mit viel Alkohol nur sehr schwer aus!... Nun, lassen Sie sich überraschen, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den COCO LOCO KÜBLBÖCK - COCKSUCKER."

Nun hat Kalkofe dem verschwundenen Casting-Star einen Facebook-Post gewidmet. „Dieser Selbstmord stimmt mich unendlich traurig. Und wenn ich die unglaublich vielen dummen, abartigen und emotionslosen Witze lese, werde ich wütend.“ Kalkofe gibt zu, dass er sich sehr oft über Küblböck lustig gemacht habe, „jedoch nicht über ihn als Person, sondern nur über seine Aktionen und Auftritte – wo er natürlich auch bewusst zu solchen Reaktionen provozierte.“ Küblböck habe über sich selbst lachen können, auch als Kalkofe den Film „Daniel, der Zauberer“ auseinander genommen hatte.

Hier der Facebook-Post in voller Länge:

Am Ende richtet sich Kalkofe wieder an Küblböck: „Danke für alles – und verzeih denen, die zu dumm oder empathielos sind und waren, auch mit dir statt nur über dich lachen zu können. Ruhe in Frieden.“

Daniel Küblböck, der im Jahr 2002 durch die erste Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt wurde, stürzte am Sonntagmorgen vom Kreuzfahrtschiff Aidaluna vor der Küste von Neufundland über Bord. Am Montag hat die kanadische Küstenwache die Suche eingestellt.

Indes hofft die Familie des 33-Jährigen weiter auf ein Wunder. „Wir denken mit all unserer Kraft und Liebe an Daniel und hoffen auf ein großes Wunder“, heißt es in einer Stellungnahme, die Angehörige und enge Freunde auf der Internet-Seite des Sängers veröffentlichten.

va