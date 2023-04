Helene Fischers „Rausch“-Tour in Hamburg gestartet: Erstes Bild zeigt riesigen Diamanten über Bühne

Von: Matthias Kernstock

Nach ihrer Rippenfraktur startet Schlagerstar Helene Fischer am Dienstagabend (11.04.) ihre „Rausch“-Tour in der Hamburger Barclays Arena. Das erste Foto ist schon da.

Hamburg – Die Barclays Arena in Hamburg ist restlos ausverkauft. Eigentlich hätte Schlagerstar Helene Fischer schon am 21. März in Bremen zum Tourauftakt auf der Bühne stehen sollen, doch wegen einer Rippenfraktur musste die Freundin von Akrobat Thomas Seitel ihre „Rausch“-Tour nach hinten verschieben.

Helene Fischer startet „Rausch“-Tour in Hamburg

Auch die Konzerte in Köln konnten nicht wie geplant stattfinden. Immerhin: Am Dienstagabend konnte die Schlagerkönigin nun ihre „Rausch“-Tour erfolgreich starten. Das erste Konzert findet in Hamburg statt, wo 15.000 Menschen in der ausverkauften Halle Platz finden.

Am Dienstagabend startet Schlagerstar Helene Fischer endlich ihren Tourstart in Hamburg. Das erste Bild (links) bei Twitter ist auch schon da. © Twitter / Imago Images

Die „Rausch“-Tour lässt Helene Fischer, die in Bayern am Ammersee lebt, ins Schwitzen geraten. Über 70 Termine stehen der Mutter, die erst kürzlich vom Schlagerthron gestoßen wurde, noch bevor. Neben Hamburg, Bremen und Köln wird sie in Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich und München auftreten. Das große Finale findet am 8. Oktober in Frankfurt am Main statt.

Helene Fischers „Rausch“-Tour: Die nächsten Termine Hamburg: Barclays Arena

Di. 11.04.2023

Mi. 12.04.2023

Fr. 14.04.2023

Sa. 15.04.2023

So. 16.04.2023

Dortmund: Westfalenhalle

Di. 18.04.2023

Mi. 19.04.2023

Fr. 21.04.2023

Sa. 22.04.2023

So. 23.04.2023

Leipzig: QUARTERBACK Immobilien ARENA

Di. 25.04.2023

Mi. 26.04.2023

Fr. 28.04.2023

Sa. 29.04.2023

So. 30.04.2023

Wie bild.de berichtete, soll auch Helene Fischers Lebensgefährte, Thomas Seitel, bei mindestens einem Song durch die Lüfte auf der Bühne in Hamburg schweben. Für Schlagerfans, die noch keine Karten für die „Rausch“-Tour haben, heißt es hoffen. Die Tickets sind alle so gut wie vergriffen. Nur noch vereinzelt sind Restkarten erhältlich.

Wegen einer Rippenfraktur musste Helene Fischer ihren Tourstart verschieben. Doch Oliver Pocher glaubt nicht, dass die Schlagersängerin wirklich verletzt war. Verwendete Quellen: Twitter.com