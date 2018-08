Mit fast 62 Jahren: Entertainerin Désirée Nick zieht sich komplett aus

Désirée Nick dürfte den meisten als Grande Dame in eleganten Outfits bekannt sein. Nun zeigte sich die Berlinerin jedoch von einer völlig anderen Seite, völlig nackt und hüllenlos.

Berlin - Nackt-Bilder von Stars und Sternchen sind fast schon an der Tagesordnung, nun zieht jedoch eine TV-Künstlerin blank, von der es kaum jemand erwartet hätte. Entertainerin Désirée Nick zeigt sich bei bild.de, wie Gott sie schuf, trotz ihrer fast 62 Jahren. Mit den Bildern kann die Blondine jedoch locker mit ihren jungen Nebenspielerinnen mithalten.

Als Grund gibt die Berlinerin nicht etwa die Premiere ihres neuen Programms an, sondern viel eher Stolz auf ihren Körper: „Ich finde, kurz vor der Rente sollte jeder einmal Nacktbilder machen. Sie sind ein Nachweis für das Leben, das ich geführt habe. Ich freue mich sehr, dass ich mich nicht verstecken muss“. Besonders Wert legt Nick dabei auf die Tatsache, dass sie sich „noch nicht mal operieren lassen“ musste, denn „niemals waren Frauen in meinem Alter so attraktiv wie heute“.

Trotzdem schließt die 61-Jährige nicht aus, sich jemals unters Messer zu legen. „Ein bisschen TÜV in meinem Alter ist ja okay. Ich denke, da habe ich Narrenfreiheit. Aber ich möchte die Oberlider machen lassen. Und dann kann man minimalinvasiv hier und da noch etwas abschneiden und beiseite packen. Als erstes werde ich eine Brustverkleinerung vornehmen lassen, dann brauche ich als Rentnerin keinen BH“. Trotzdem möchte die Entertainerin „nicht anders aussehen“.

Ein bestimmtes Schönheitsgeheimnis möchte Nick dabei nicht nennen, eine neue Liebe sei jedoch nicht im Spiel. „Ich möchte nicht belästigt und auch nicht gestört werden durch Außeneinflüsse“, erklärt die Berlinerin. Auch wenn seit fast sieben Jahren kein Mann an Nicks Seite ist, ihren Fans gefallen die nun veröffentlichten Bilder sehr gut, wie auf dem öffentlichen Profil der Entertainerin zu sehen ist. „Frau Nick, ich bewundere Sie“ oder „Sieht ästhetisch aus und stilvoll“, ist unter dem Post zu lesen.

Vintage Chanel from 1986still fits! Ein Beitrag geteilt von Désirée Nick (@nickdesiree) am Jul 28, 2018 um 2:34 PDT

Ihren freizügigen Auftritt sieht die 61-Jährige dabei ganz locker und nimmt allen Kritikerin den Wind aus den Segeln: „Da muss ich ja jetzt gar nicht mehr zu Adam und Eva ins Nacktfernsehen! Endlich hab ich was für tinder“.

