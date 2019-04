Costa Cordalis: Lucas postet Bild - Fans plötzlich in große Sorge

Die Sorge um Costa Cordalis war groß in den vergangenen Wochen. Dann gab es Entwarnung. Nun ist ein Foto aufgetaucht, das die Fans erneut in Unruhe versetzt.

Palma de Mallorca - Es ist ein Foto, das eigentlich Hoffnung machen und Zuversicht ausstrahlen soll: Lucas Cordalis postete auf seinem Instagram-Account einen Schnappschuss von sich und seinem Vater Costa Cordalis, dessen plötzliche schwere Erkrankung die Fans in der letzten Zeit sehr in Atem gehalten hatte.

Lucas und sein Vater tragen verspiegelte Sonnenbrillen und lächeln in die mallorquinische Sonne. Dazu schreibt der Ehemann von Daniela Katzenberger: „Schöne Grüße aus der Sonne“ - mit einem Smiley. Doch selbst der mediterrane Frühlingsanstrich kann nicht darüber hinwegtäuschen: Costa Cordalis sieht schwer angegriffen aus. Der Schlagerstar wirkt abgemagert, eingefallen und sichtlich geschwächt.

Costa Cordalis: „Gute Besserung“-Wünsche - aber auch Kritik an Foto

Ein Eindruck, den die Fans des Sängers unter dem Posting besorgt diskutieren. „Costa hat sehr abgebaut, kann wohl auch nicht mehr alleine laufen, muss der Rollstuhl her ... wünsche alles Gute“, schreibt ein Fan. „Dein Vater ist aber ganz schön dünn geworden. Wünsche ihm weiterhin gute Besserung“, kommentiert ein anderer. „Dem Costa gute Besserung, man sieht ihm an, wie fertig und gezeichnet er ist. Er soll sich tüchtig erholen und sich vor allen Dingen damit alle Zeit der Welt nehmen. Ich wünsche dem Costa selber sowie dem Rest der Familie an dieser Stelle ganz viel Kraft“, lautet ein weiterer Kommentar.

Zwischen den vielen „Gute Besserung“-Statements gibt es allerdings auch kritische Stimmen: „Warum muss man einen Menschen so der Öffentlichkeit aussetzen? Das hat was mit Respekt zu tun“, lautet eine Meinung.

Video: Costa Cordalis erholt sich nach Schwächeanfall

