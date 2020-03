Kino-Star Florian David Fitz kann nicht fassen, was sich im Supermarkt abspielt

Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise sind überall zu spüren. Doch was Florian David Fitz nun im Supermarkt erlebt hat, hätte er wohl nicht für möglich gehalten.

Die Welt ist in Sorge wegen des Coronavirus.

Vielerorts werden bereits halbleere Supermärkte und Lieferengpässe gemeldet.

Was Florian David Fitz nun aber beim Einkaufen erlebt hat, scheint er selbst kaum glauben zu können.

Menschen mit Mundschutz an den Bahnhöfen, Homeoffice in einigen Unternehmen und Hamsterkäufe - die Sorge wegen des Coronavirus beschäftigt die Menschen derzeit wie kein anderes Thema. Auch die A-Riege der deutschen Schauspielwelt kann dem nicht entgehen, doch was Florian David Fitz in einem Supermarkt nun zu sehen bekommen hat, hält der offensichtlich für dermaßen unglaublich, dass er seine Follower via Instagram sofort daran Teilhaben lassen wollte.

Florian David Fitz postet Foto aus halbleerem Supermarkt - Hamsterkäufe wegen Coronavirus

Die Stirn grübelnd in Falten gelegt, die Hand skeptisch am Mund - so steht Florian David Fitz im Supermarkt. Neben ihm leergefegte Regale und vereinzelt die wenigen letzten Überbleibsel von Pasta, Tortellini und Co. Offensichtlich hat die Corona-Angst auch dort bereits um sich gegriffen. Doch während sich einige wohl bereits zur Vorstufe von Panik verleiten haben lassen, wie es auch das Foto eines anderen Corona-Hamsterkaufes andeutet, nimmt Fitz die Situation noch mit Humor: „Jetzt ist es offiziell: Morgen endet die Welt...! Deutschland isst wieder Nudeln“, kommentiert der sein Foto aus dem halbleeren Supermarkt und fügt zugleich den sarkastischen Hashtag „#glutenwiederok“ an.

Florian David Fitz: Seine Fans spaßen nach Hamsterkauf-Post

Die Ironie des Schauspielers scheint dabei, zumindest in Bezug auf seine Fans, fast so ansteckend zu sein wie das gefürchtete Virus selbst, denn die User steigen sofort in die Witzeleien mit ein: „Genauso wie Fertigessen aus der Dose wieder okay ist“, lachen manche und fragen bereits hämisch: „Wollen die alle aus Langeweile in der Quarantäne backen?“ Weiter witzeln die einen noch, „gut, dass Nudeln aus Italien und Reis aus China kommt. Schön weiter essen!“, während andere noch spöttisch spekulieren, ob es sich bei den leeren Regalen nicht vielleicht auch um diejenigen „mit der Produktpalette aus Wuhan“ handeln könne.

„Wahnsinn“: Fans geschockt nach Fitz‘ Supermarkt-Post über Hamsterkäufe

„Schon verrückt die Leute“, bestätigen die User den Eindruck von Florian David Fitz und berichten von einer ähnlichen Erfahrung und dass Nudeln, Milch, Mehl und sogar Eier ausgewesen wären. „Wahnsinn, was ist nur mit der Menschheit los?!“, wundern sich die besonneneren Einkäufer noch, während andere dieses panische Kaufverhalten der Deutschen einfach nur „bescheuert“, „schlimm“ und „völlig übertrieben“ finden. Etwas Gutes scheinen sie dem Ganzen aber doch abgewinnen zu können, denn die Hamsterkäufe würden immerhin auch gleich „bis zur nächsten Apokalypse“ halten.

Coronavirus-Angst greift um sich

Die Angst vor einer derartigen Apokalypse scheint auch im Fußball bereits angekommen: So hat der RB Leipzig mit einem Coronavirus-Skandal zuletzt von sich reden gemacht und mehrere Top-Begegnungen wurden bereits abgesagt.

