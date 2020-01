„Tatort“-Star gestorben - nur 14 Tage nach seiner Frau

TV-Schauspieler Christoph Quest ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Erst vor zwei Wochen erlag seine Frau Doris dem Krebs. Sie wurde 69.

„Tatort“-Schauspieler Christoph Quest ist tot.

Seine Frau Doris starb nur 14 Tage vorher im Alter von 69 Jahren.

Die beiden werden nun gemeinsam bestattet.

Berlin - Christoph Quest ist tot. Der 79-Jährige war neben dem „Tatort“ auch in der ARD-Serie „Pfarrer Braun“ zu sehen. Der Schauspieler starb am 18. Januar 2020, um 7 Uhr morgens auf der Krankenstation der Berliner Charité - sein Herz hörte auf zu schlagen, wie die Bild berichtet.

Das Tragische: Nur zwei Wochen vorher war seine Ehefrau verstorben. Quest und seine Doris waren 30 Jahre lang verheiratet. Vor drei Jahren war die Malerin an Krebs erkrankt. Christoph Quest pflegte seine Frau bis zum Schluss. „Es war die ganz große Liebe“, zitiert die Bild eine Quelle aus dem Umfeld des Paares.

Christoph Quest litt schon länger an Herzproblemen

„Christoph hatte schon einen Herzinfarkt und lebte mit vier Stents“, erzählte ein Freund des Paares. Er lehnte offenbar zuletzt ein OP ab und wollte ein letztes Mal gemeinsam mit seiner todkranken Frau und seiner Familie Weihnachten feiern. Mit den Söhnen Jörn (37) und Jan (31) saß das Paar bei Gänsebraten in seinem Haus in der Nähe von Potsdam beisammen.

In der Nacht zum 4. Januar starb Doris Quest dann auf der Palliativstation. 14 Tage später folgt ihr Ehemann Christoph, der sie eigentlich am 24. Januar wollte beerdigen wollte. Jetzt wird das Paar dem Bericht zufolge an diesem Tag gemeinsam beigesetzt werden.

Christoph Quests Freund Brandon Schramm organisiert Vernissage

Christoph Quests Nachbar und Freund, der Promi-Friseur Brandon Schramm, will gemeinsam mit Freunden eine Vernissage organisieren und Doris Quests Bilder verkaufen: „So wollen wir alle noch einmal Abschied von beiden nehmen. Sie werden uns fehlen“, erklärte er.

