Channing Tatum verkündet Ehe-Aus - die Details verwundern viele Fans

Die nächste Hollywood-Ehe am Ende. Channing Tatum verkündete sein Ehe-Aus via Social Media - mit vielen Details. Die Fans wundern sich.

Hollywood - Die spannendste Frage in Hollywood lautet inzwischen nicht mehr: „Wer mit wem?“ sondern „Wer noch mit wem - und wer nicht mehr?“ Mit Channing Tatum und Jenna Dewan (37) hat sich gerade das nächste Traumpaar getrennt. In einem gemeinsamen Statement, das der 37-Jährige unter anderem auf Instagram veröffentlichte, schreibt der Schauspieler, sie hätten sich einvernehmlich getrennt und versorgt die Fans mit einigen weiteren Details. So würden der Entscheidung keine „Geheimnisse oder schlüpfrige Geschichten“ zugrunde liegen, versichert er.

"Nichts hat sich daran verändert, wie sehr wir uns lieben, aber die Liebe ist ein wunderschönes Abenteuer, das uns jetzt auf verschiedene Wege schickt. Unserer Entscheidung liegen keine Geheimnisse oder schlüpfrigen Geschichten zugrunde - wir sind einfach zwei beste Freunde, die realisiert haben, dass es besser ist, etwas Abstand zu nehmen."

Die Reaktion der Fans auf den Ehe-Aus-Post ist durchwachsen. Viele Follower hoffen auf einen Aprilscherz, andere wundern sich. „Alles ist toll, aber das Abenteuer ist beendet, was ist das für ein Sch...“ Doch Millionen weiblicher Tatum-Fans werden vermutlich höchst erfreut darüber sein, dass der Hollywood-Hottie wieder zu haben ist.

Gleich zu Beginn des Statements erklärt das Ex-Paar, wieso man sich dazu entschieden habe, die Trennung selbst publik zu machen: "Es fühlt sich seltsam an, dass wir diese Art von Information mit jedermann teilen müssen. Aber es ist eine Konsequenz aus dem Leben, für das wir uns entschieden haben und für das wir ausgesprochen dankbar sind. Wir leben in einer unglaublich tollen Zeit. Aber es ist auch eine Zeit, in der die Wahrheit sehr leicht in 'alternative Fakten' verzerrt werden kann. Daher wollen wir die Wahrheit mit euch teilen, damit ihr wisst: Wenn ihr es nicht hier gelesen habt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Fiktion."

Tatum und Dewan lernten sich bei den gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Step Up" kennen und verlobten sich im September 2008. Knapp ein Jahr später, am 11. Juli 2009, heirateten die beiden in Malibu. Seit Mai 2013 sind sie Eltern von Everly Tatum (4).

