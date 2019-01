Nach Schock-Diagnose: Cathy Lugner meldet sich besonders zeigefreudig zurück

Cathy Lugner (29) hatte sich über drei Monate komplett von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun meldet sich das Playmate auf Instagram zurück und postet ein heißes Foto im Schnee.

Nach Schock-Diagnose: So freizügig meldet sich Cathy Lugner zurück

Update vom 9. Januar 2019: Cathy Lugner hat mit ihrer Social-Media-Pause für Wirbel gesorgt. Nicht alle nahmen ihr die Auszeit aus gesundheitlichen Gründen ab. Vor allem ihr Ex-Mann, der Wiener Baulöwe Richard Lugner, hatte für diese Aktion nur wenig übrig. Doch das alles scheint Schnee von gestern zu sein. Cathy Lugner meldet sich zurück. Auf Instagram hat die 29-Jährige Fotos gepostet, die trotz Winterkälte jedes Eis zum Schmelzen bringen. Während andere sich bei diesen Temperaturen dick einmummeln, reißt die Blondine nämlich ihren flauschigen Mantel auf und zeigt ihr hübsches Dekolleté. Dabei streckt sie frech die Zunge raus.

„Frech wie immer...“, schreibt Cathy Lugner zum Post und setzt noch ein Zwinker-Smiley als Punkt. Ihre Fans sind begeistert. „Herrlich - Schnee und Berge“ applaudiert ein User. „Sehr schön, dass es dir wieder besser geht und du wieder hier bist!“, „Geile Schneekugeln“ und „fesch wie immer“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Wie schlimm steht es um Cathy Lugner? Nach Verdacht von Ex-Mann schreitet Anwalt ein

Update vom 26. Oktober: Cathy Lugner (28) kündigte vor ein paar Tagen via Instagram ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit an. Ihr Ex-Ehemann - der Wiener Baulöwe Richard Lugner - schien diese Nachricht überhaupt nicht zu berühren. Im Gegenteil, der 89-Jährige zweifelte an den Worten seiner Ex-Frau und ihren gesundheitlichen Problemen.

Wie Focus.de berichtet, setzt sich Cathy Lugner nun mit Hilfe eines Anwalts zur Wehr und weist den Verdacht zurück. Cathy Lugner sei demnach bestürzt über die Äußerungen ihres Ex-Ehemannes gewesen, heißt es in der anwaltlichen Mitteilung, zumal zwischen den beiden seit geraumer Zeit kein Kontakt bestehen würde und er so auch keinerlei Kenntnis in Bezug auf den Gesundheitszustand seiner Ex-Frau haben könne.

Um die Glaubwürdigkeit von Cathy Lugner zu belegen, habe der Anwalt sogar ein Attest eines behandelnden Gynäkologen vorgelegt. Darin würde auch bestätigt, dass eine Operation notwendig sei.

Mörtel Lugner schießt gegen seine Ex Cathy Lugner

Update vom 25. Oktober: Mörtel Lugner, Ex-Ehemann von Cathy Lugner, glaubt nicht an die Krankheit seiner Ex-Frau. Gegenüber dem österreichischen Nachrichtenportal oe24 bezeichnete der 89-Jährige die Krankheit und den Rückzug aus der Öffentlichkeit des Models als „ein Gag“.

Lugner ist sich stattdessen sicher: Die 28-Jährige wolle damit Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Bild sagte der Bauunternehmer auch: „Sie ist ja fast etwas in der Versenkung verschwunden, und ich glaube auch, sie dürfte ein bisschen das Geld verbraucht haben.“

Und noch: „Sie war nie krank. Sie ist 28 Jahre alt. Wieso soll die jetzt plötzlich schwer krank sein?“

Schock-Diagnose für Cathy Lugner

München - Von einem Tag auf den anderen war bei Cathy Lugner (28) nichts mehr so wie zuvor. Noch am Dienstag postete sie gleich vier Fotos auf Instagram, die das ganze Spektrum ihres Tages abbildeten: Beim Reiten im Stall, beim Einkaufen im Supermarkt und zweimal leicht bekleidet in Dessous im Bett.

Alles wie immer also, könnte man meinen. Doch am Mittwoch schockierte sie ihre Fans mit einem ganz anderen Post: Cathy Lugner zieht sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurück!

Sie habe „erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten. Somit werde ich mich aufgrund gesundheitlicher Probleme erstmal zurückziehen.“

Video: Wegen gesundheitlicher Probleme zieht Cathy Lugner sich zurück

Cathy Lugner: Erst Dessous-Fotos bei Instagram, dann Schock-Post

Diese Bilder postete Cathy Lugner noch gestern:

Nun ist also erst mal Schluss mit neuen Bildern von Lugner. Um was genau es geht, will die Ex von Richard „Mörtel“ Lugner nicht verraten. Schon im Frühjahr 2017 hatte das Model mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Sie postete damals ihren Belastungs-EKG und schrieb dazu: „Meine Lieben, heute hätte der Tag nicht geiler beginnen können. Habe direkt mal einen pathologischen Befund bekommen. Da war der Stress der letzten Wochen wohl doch zu viel für mich. Ich denk halt mit dem Herzen ...“ Damals befürchtete sie eine Durchblutungsstörung im Herzen.

+ Ein Hochzeitsfoto von Richard und Cathy Lugner. © dpa / Franz Neumayr

Cathy Lugner zeigt sich auf Instagram regelmäßig leicht bekleidet. Vor wenigen Wochen veröffentlichte sie ein Bild, auf dem sie oben ohne mitten in Berlin posierte. Oder ein Foto, das kaum etwas verhüllt. Außerdem nahm sie vor an der RTL2-Show „Naked attraction“ teil.

Cathy Lugner: Ihre Erklärung im Wortlaut

„Leider habe ich seit längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten. Somit werde ich mich aufgrund gesundheitlicher Probleme erstmal zurückziehen. Macht euch keine Sorgen, meine tolle Familie kümmert sich jetzt um mich. Und bitte seid so lieb, versteht, dass ich vorerst nicht darüber sprechen möchte und euch lediglich eine Erläuterung darauf schuldig bin, weshalb man jetzt erstmal nichts von mir hören wird ... ich brauche jetzt eine Auszeit. Vielen Dank für euer Verständnis.“

