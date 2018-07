Cathy Hummels unter der Dusche: Bikinihose spaltet ihre Fans  

Blutrot und eng

+ © dpa / Ursula Düren Cathy Hummels macht auch gerne Yoga © dpa / Ursula Düren

Cathy Hummels genießt derzeit das Badewetter in Posedarje und schickt Urlaubsgrüße an ihre Fans. Sie zeigt sich unter der Dusche in einem blutroten Bikini, der nicht nur für Begeisterung sorgt.