Cathy Hummels postet „mutiges“ Bikinifoto - teils heftige Reaktionen 

Cathy Hummels hat ihren Fans auf Instagram seit der Geburt von Baby Ludwig im Januar schon so einige Urlaubsgrüße im Bikini geschickt. Jetzt zeigt sie sich aus einem anderen Winkel.

Ibiza - Sechs Monate nach der Geburt von Söhnchen Ludwig scheint Cathy Hummels (30) bereits wieder top in Form zu sein. Immer mal wieder zeigt sie sich aus dem Urlaub in Bikini. Es fällt jedoch auf: Die Hose geht stets bis zum Bauchnabel.

Jetzt zeigt sich die Spielergattin mal aus einer anderen Perspektive und verrät, dass es für sie „ein enormer Schritt ist, dieses Bild zu posten.“

Cathy Hummels vergleicht sich mit Supermodels

Denn das Foto zeigt zwar keinen braungebrannten, straffen Sixpack, aber Cathys dennoch ziemlich vorzeigbaren After-Babybauch. Sie äußert sich kritisch zu ihrer Figur, hebt aber hervor, wie sehr sich ihre Einstellung im Gegensatz zu früher verändert hat: „ Meine Bikini-Bilder mussten früher immer perfekt sein“, schreibt die 30-Jährige und fügt in Klammern dazu: „Man vergleicht sich ja auch oft mit anderen sehr schlanken Frauen, die perfekt im Bikini aussehen. Super Proportionen haben und alles ist perfekt verteilt.“ Als Vergleich zieht sie Emily Ratajkowski heran, deren Bodymaße für normalsterbliche Frauen wohl unerreichbar bleiben werden.

Cathy Hummels: „Die Haut ist einfach noch nicht so straff wie davor“

Nachdem der Post etwas abschweift, kommt Cathy Hummels erneut auf ihr Foto zu sprechen und gibt zu: „Mein Bauch braucht auch noch seine Zeit. Die Haut ist einfach noch nicht so straff wie davor. (Trotz viel Sport & Yoga & gesunder Ernährung ) Selbst wenn sie es nicht mehr wird, bin ich stolz auf meinen Körper!“ Was für weise Worte von Mats Hummels Ehefrau, die prompt unzählige lobende Worte für ihren ehrlichen Post bekommt. „Tolle Message“, findet ein Fan. „Klasse, wie du dich entwickelt hast, Cathy“, schreibt ein anderer.

Manche Fans von Cathy Hummels stocksauer

Viele regen sich aber auch auf über Cathys „First World Problems“. Eine Mutter schreibt: „Jetzt fühle ich mich noch fetter. Wäre froh drum, wenn mein After-Babybody so ausschauen würde.“ Manche Frauen dürften Cathys kaum vorhandene Schwangerschaftspfunde ziemlich unter Druck setzen: „Das ist dann schon eine sehr verzerrte Wahrnehmung. Wenn also eine Cathy, die absolut gut aussieht, sich überwinden muss, ein Bikinifoto zu posten, soll das uns normalen Frauen also Zuversicht geben? Irgendwie kommt das gegenteilige Gefühl bei mir auf.“

Ronja Menzel