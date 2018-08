Cathy Hummels mit neuem Foto: Zu müde, um das tiefe Dekolleté zu merken?

Cathy Hummels in Zeigelaune: Oben ohne Makeup - und ihr Bikinioberteil hat sie offenbar auch nicht ganz im Griff ...

Update vom 8. August: Kein Tag ohne tief dekolletiertes Foto von Cathy Hummels? Auch am Dienstag gab es wieder eines. „Mama is knocked out - Taufkerze gebastelt & einfach sehr viel zu tun gehabt. Jetzt wird der abendliche Spaziergang gemacht und dann entspannt. Und ihr so?“, schreibt sie zu diesem Bild:

„You are so beautiful!“, lautet eine Reaktion. „Ja, Mama mit Millionenkonto ist sicher hartes Leben.“ Ob Cathy Hummels den tiefen Einblick bewusst gewählt oder sie zu platt war, um es zu merken, das bleibt offen.

Update vom 7. August: Als ob sie von dem Erfolg des vorigen Bikini-Fotos angestachelt worden wäre! Cathy Hummels hat schon wieder ein Bild mit einem knappen Zweiteiler gepostet. Sie lenkt die Aufmerksamkeit zwar auf ihre Liegeunterlage, die sie vom Sohnemann geliehen hatte. Aber nicht alle User machen mit.

Denn ihr knapper Bikini hat es manchen angetan. „Das Bikini-Top ist gefährlich freizügig“, schreibt ein User mit einem Emoji, dem die Herzchen in den Augen stehen. „Du bist so schön“, „Mega Body“ und „Tolles Bild “ lauten weitere Reaktionen.

Ursprünglicher Artikel: Gewagtes Bikini-Bild: Zeigt Cathy Hummels hier ungewollt zu viel?

München - Cathy Hummels (30) präsentiert sich ihren Instagram-Fans mal wieder im Bikini. In einem schmalen schwarzen Bikinioberteil, in dem sie sehr knapp an einem Busenblitzer vorbeischrammt. Gewollt? Ungewollt?

Gewollt ist auf jeden Fall die zweite Oben-ohne-Show der Spielerfrau, denn zu ihrem Ungeschminkt-Foto befragt sie ihre Fans: „Was ist euch lieber: natürliche Bilder wie das oder Bilder, wo ich etwas zurecht gemacht bin? Wenn es so heiß ist, dann kann ich mich nicht schminken oder großartig stylen. Am liebsten würde ich komplett ohne Kleidung rumlaufen.“

Die meisten Fans diskutieren diese Frage sehr ernsthaft - aber nicht alle: „Im Leben eines intelligenten Menschen stellen sich ANDERE Fragen!“, findet ein User. „Mach doch einfach Fotos und frage nicht.... es sieht aus, als bräuchtest du Bestätigung. Hast du das wirklich nötig?“, fragt ein weiterer.

Hier zum Vergleich die gestylte Cathy:

