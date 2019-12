Cathy Hummels macht Nachwuchs-Geständnis: Fans gespalten: „Wie lächerlich ist das denn?“

Cathy Hummels ist nicht nur Spielerfrau und Dirndl-Designerin, sondern auch Mutter eines kleinen Sohnes. Jetzt hat sich die 31-Jährige entschieden: Sie will noch eine Tochter.

Cathy ist seit 2015 mit dem Fußballer Mats Hummels verheiratet.

verheiratet. Ihr Glück krönte 2018 Baby Ludwig .

. Jetzt wünscht sich Cathy noch ein Mädchen.

Dortmund - Seit 2018 hat Cathy (31) einen neuen Lebensmittelpunkt: ihren Sohn Ludwig. Die Ehefrau von Kicker Mats Hummels ist seit einem Jahr stolze Mama und zeigt das auch gerne auf ihren Social-Media-Accounts. Doch ein Kind reicht der 31-Jährigen anscheinend nicht. Sie wünscht sich noch ein Mädchen, postet Cathy auf ihrem Instagram-Profil.

Cathy Hummels wünscht sich Nachwuchs - „Ich will unbedingt noch ein Mädchen“

Während eines Barre-Trainings kam der hübschen Brünetten die Idee. Barre ist ein Workout, dass sich an die Figuren und Bewegungen des klassischen Balletts anlehnt. Und nebenbei eine der Lieblingssportarten von Cathy Hummels. „Barre ist gerade mein Liebling neben Yoga“, schreibt die Dirndl-Designerin auf Instagram unter ein Bild im Tutu. „Es ist super für die Haltung und man fühlt sich so schwerelos“, fügt sie hinzu.

In pinker Leggins mit schwarzen Herzen, einem rosafarbenen Tutu, passendem Sport-BH und einem Haarband posiert sie auf Zehenspitzen an einer Ballettstange. „Mein Barrina Moment heute“, kommentiert Cathy das Bild. Und während sie sich in diesem Outfit im Spiegel sieht, kam ihr die Erleuchtung: „Ich will unbedingt noch ein Mädchen haben, damit wir gemeinsam ein Tutu und eine Krone tragen können“, schreibt sie auf Instagram. Ob ihr Gatte Mats davon genauso begeistert ist? Immer wieder stehen Gerüchte zu einer Ehe-Krise im Raum.

Cathy Hummels: Fans reagieren gespalten auf ihren Nachwuchs-Post

Die Follower der 31-Jährigen sind von ihrem Tutu-Look begeistert. „OMG wie süß unsere Prima-Ballerina“, schreibt eine Userin unter ihr Bild. Eine andere Followerin hat schon einen Tipp, wenn das mit dem Nachwuchs klappen sollte: „Ein Mädchen zu haben ist in der Tat soooo schön!

Von Hey Honey gibts passende Minime-Looks für Yoga und Ballett, wenn sie etwas älter ist...“ Für ihr Rollendenken muss Cathy aber auch Kritik einstecken: „Wie lächerlich ist das denn?“ oder„Diese Stereotypen nerven“, schreiben User unter ihr Bild.

