Influencerin Cathy Hummels flog zu ihrem Mann Mats nach Dortmund und erntet dafür nun üble Kritik im Internet - noch vor wenigen Wochen lobte sie die Eindämmung des Flugverkehrs.

Cathy Hummels sorgte auf Instagram wieder einmal für einen Shitstorm .

sorgte auf Instagram wieder einmal für einen . Grund für den Ärger der User war ein Selfie im Flughafen , wo sie einen Inlandsflug antrat.

, wo sie einen Inlandsflug antrat. Einige User stören sich an dem Verhalten von Hummels während der Corona-Krise.

München - Fußball-Weltmeister Mats Hummels ist beruflich arg von der Corona-Krise beeinträchtigt. Bereits seit Anfang März muss sich der Dortmunder Profi gedulden und trainiert fleißig von daheim aus. Kein Wunder, dass ihm seine Frau Cathy Hummels mit einem Besuch aus München die spielfreie Zeit versüßen wollte - doch nun sieht sich Cathy einem Shitstorm ausgesetzt.

Cathy Hummels: Flug von München nach Dortmund trotz Coronavirus - Sie wollte zu Mats

Die Moderatorin und Influencerin machte sich auf den Weg von München nach Westfalen, jedoch nahm sie nicht das Auto oder fuhr mit der Bahn - sondern flog die kurze Distanz nach Dortmund. „Ich hab so was noch nie gesehen“, meinte sie in ihrer Instagram-Story*. Gemeint war damit der menschenleere Flughafen in München, an dem derzeit fast kein Betrieb herrscht. Die Atmosphäre, die einer Geisterstadt glich, war für die 32-Jährige unbehaglich.

„Ihr könnt, glaub ich, alle aus meinem Umfeld befragen. Eine Eigenschaft, die man mir wirklich niemals zuordnen würde, wäre sprachlos sein. Ich bin es“, schrieb die Dachauerin unter ein inzwischen bearbeitetes Instagram-Foto*, das sie in der leeren Wartehalle zeigt. „Das Virus ist nicht sichtbar, aber die Auswirkungen sind es ganz klar. Vor allem hier. Ich vermisse nicht das Fliegen, aber ich vermisse Gelächter, Lärm und Menschen“, fuhr sie fort.

Cathy Hummels: Shitstorm bei Instagram - Influencerin sorgte mit einer Aussage für Aufsehen

Mittlerweile wurde der Instagram-Beitrag* aus Flughafen nicht nur um den Text gekürzt, nun ist auch das Kommentieren nicht mehr möglich. Das mag an den kritischen Kommentaren der User zu Cathy Hummels‘ Art der Fortbewegung in Zeiten der Corona-Pandemie liegen. Ihr überarbeitetes Bild trägt keine Unterschrift mehr, stattdessen steht nun ein Hashtag* mit einem Herz-Emoji sowie der Hashtag* #NoHate unter dem Schnappschuss.

Auf dem nächsten Bild, das sie gemeinsam mit Ehemann Mats zeigt, lassen sich die Instagram-User* nun aus und sorgten für einen Shitstorm. Ein Hintergrund: Cathy Hummels hatte noch vor einigen Wochen erklärt, Corona sei „vielleicht eine Art Rache der Umwelt. Vorher haben wir es nicht geschafft, den Flugverkehr einzudämmen oder einfach mal wirtschaftlich einen Gang runter zu schalten. Aber jetzt ist ALLES möglich.“

Cathy Hummels: User reagieren wütend - „Zeitdruck ist wohl kein Argument“

Die User haben sich diese Aussagen anscheinend gemerkt. Einer von ihnen schreibt, „es ist unnötig, sich in ein Flugzeug zu setzen, um nach Dortmund zu fliegen. ICE fährt durch, ist leer und Zeitdruck wohl momentan kaum ein Argument. Das sollte fürs Klima schon drin sein. (...) Vor allem, weil du selbst oft über Nachhaltigkeit redest.“ Ein anderer Instagramer* fragt, „und dafür musstest du Trulla echt fliegen? Wo gerade keiner fliegt? Und dann schön #stayathome posten.“

Cathy Hummels: User fordern Komiker Oliver Pocher - „Ihr Verhalten ist einfach so rücksichtslos“

Ein anderer Nutzer hinterfragt die Verantwortung in der Corona-Krise: „Ich wundere mich, dass der Verein da mitspielt. Da fliegt sie von München nach Dortmund, trifft sich mit ihm, wo doch im Moment auch wieder das Training stattfindet. Sie hat ja wohl offensichtlich, wenn man ihre Postings so verfolgt, auch Kontakt zu anderen, die nicht im selben Haushalt wohnen.“

Ein anderer User versucht, Oliver Pocher zu kontaktieren - der Promi machte sich in jüngster Vergangenheit über diverse Influencer lustig. „@oliverpocher Bitte Kommentare lesen und in dein Video aufnehmen. Ihr Verhalten ist einfach so rücksichtslos!!!“

Cathy Hummels sagte noch vor wenigen Wochen einen TV-Auftritt auf ProSieben ab - aufgrund des Coronavirus. Sie bekam zudem mitten in der Corona-Krise ihre eigene Fernsehshow auf sixx.

