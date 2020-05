Cathy Hummels erschüttert mit Mager-Foto und offenbart ehrlich: „Ich muss zugeben...“

Mit einem Foto auf Instagram, auf dem Cathy Hummels extrem dünn und abgemagert aussieht, offenbart sich die Spielerfrau mit einer wichtigen Botschaft ihren Fans.

Dortmund - Ein neues Foto, das Cathy Hummels (32) am Montag auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, sorgt für viele Reaktionen bei ihren rund 518.000 Followern*. Darauf zeigt sich die Influencerin in einem bauchfreien Top, das den Blick auf den extrem dünnen Körper der 32-Jährigen freigibt. Schon in den vergangenen Wochen zeigte sich, dass die Ehefrau von Mats Hummels immer mehr an Gewicht verloren hatte, doch nun erscheint die Moderatorin dünn wie nie zuvor. Die Rippen sind deutlich zu erkennen und auch die Arme und Beine der Spielerfrau wirken extrem dünn und knochig.

Cathy Hummels: Ernste Botschaft mit Mager-Foto

Cathy Hummels möchte mit dem Foto ein Zeichen gegen Bodyshaming setzen. Ein Begriff, der eine Form der Diskriminierung, Demütigung oder Beleidigung von Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes beschreibt. In der Diskussion um Bodyshaming liegt der Fokus oft auf Anfeindungen gegenüber Übergewichtigen. Doch auch extrem dünne Menschen sehen sich aufgrund ihrer Figur oft verletzenden Kommentaren ausgesetzt.

Cathy Hummels erklärt Mager-Foto auf Instagram

„NoBodyshaming selbst wenn man für viele vielleicht gerade nicht dem Ideal entspricht“, beginnt Cathy Hummels einen umfassenden Kommentar zu ihrem Foto. Ihr Gewicht sei sehr oft Thema, teilweise werde sie auch beleidigt, schreibt die Spielerfrau. „Ich finde ein paar Kilo mehr stünden mir echt besser. Ich wünschte, ich könnte schnipsen und Zack wäre ich auch wieder so wie ich mich am wohlsten fühle“, offenbart sich die Mutter des zweijährigen Ludwig.

Cathy Hummels gibt zu: „Ich muss mehr essen“

Zuzunehmen gestalte sich für sie allerdings nicht so leicht, wie das viele glauben, erklärt Hummels. „Gesund zunehmen ist genauso schwierig wie gesund abzunehmen“, schreibt sie. Sie liebe es Sport zu machen, im Moment noch mehr als sonst. „Ich muss aber zugeben, dass ich durch diesen Output an Kraft merke, dass ich noch mehr essen muss“.

So reagieren die Fans auf Cathy Hummels Offenbarung

Die Fans reagieren überwiegend mit Zuspruch und Respekt auf die Offenbarung, die Cathy Hummels nicht leicht gefallen sein dürfte. Viele Follower hätten nach eigenen Angaben ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch ihnen falle es schwer an Gewicht zuzulegen, schreiben zahlreiche User. „Mir geht es auch so, ich wieg viel zu wenig, doch die Kilos wollen einfach nicht hoch“, kommentiert etwa diese Userin.

Cathy Hummels hat wichtige Botschaft für Fans

Zum Schluss richtet sich Hummels, die in der Corona-Krise eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat, noch mit einer wichtigen Botschaft an ihre Fans: „Liebt euch, so wie ihr seid. Perfekt unperfekt. So wie ich es gerade bin“.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.