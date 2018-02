Zwei Fettnäpfchen! Cathy Hummels bringt ihre Fans mit diesen Fotos auf die Palme

Eigentlich sorgt Cathy Hummels mit ihren Fotos auf Instagram bei ihren Fans für Begeisterung. Ganz anders dagegen ihre jüngsten Postings, mit denen die frisch gebackene Mama zahlreiche kritische Kommentare erntet.

München - Vor gerade mal drei Wochen kam das Söhnchen von Cathy und Mats Hummels zur Welt. Eigentlich steckt die frisch gebackene Mama also noch mitten im Wochenbett. Dennoch versorgt sie ihre Fans regelmäßig mit Fotos und Infos auf Instagram und erntet für ihren natürlich Look und ihr neues Mama-Dasein positive Reaktionen. Ganz anders dagegen am Sonntag, als sie Bilder von ihrer nachträglichen Geburtstagsfeier (der Geburstag war am 31. Januar, Anm. der Redaktion) zum Dreißigsten am Wochenende in der Münchner Mirror Munich Bar postet. Diese Fotos sorgten nicht bei allen Followern für Begeisterung.

„Du bist doch noch im Wochenbett, da sollte man sich schonen“, so ein Kommentar. Andere wundern sich, wo denn der kleine Mini-Hummels ist: „Und wo ist denn das Baby? Hätte meinen Wurm mit paar Wochen niemals schon mehrere Stunden abgeben können. Auch nicht zur Oma oder so...““, schreibt corii1611. Ähnliche Reaktionen gab es bereits in der Woche zuvor, als sie zu einem Foto ihres schlafenden Sohnes schrieb: „...Jetzt kann Mama Mails beantworten“.

Werbe-Posting sorgt für Kritik

Und noch ein weiteres Instagram-Foto sorgt für Kritik. Eine Aufnahme, das die Fußballer-Gattin zusammen mit ihrem Baby auf dem Wickeltisch zeigt, verärgert einige Follower. Denn das Foto ist eine Werbung für den Hersteller des Wickeltischs und mit dem Zusatz „Bezahlte Partnerschaft“ versehen. „Ich bin ganz verliebt in den schicken Wickeltisch von @kidswoodlove“, schreibt Hummels dazu.

Einige finden es inkonsequent, dass die 30-Jährige ihr Baby einerseits aus der Öffentlichkeit raushalten möchte, andererseits mit derartigen Postings doch vermarktet. Andere ärgern sich einem Bericht der Gala zufolge über die inszenierten Accessoires. Inzwischen hat Cathy die Kommentarfunktion zu diesem Posting ausgeschaltet.

