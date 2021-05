Cathy Hummels kündigt große, optische Veränderung an – und erntet Spott

Spott auf Instagram

Cathy Hummels hat auf Instagram ein Umstyling angekündigt. Doch das scheint misslungen zu sein, finden ihre Fans.

NRW - Der Gang zum Friseur darf auch in Zeiten der Corona-Pandemie für viele Personen nicht fehlen. Bei Influencerin Cathy Hummels (33) löst diese Aktion allerdings unerwartete Reaktionen aus, wie RUHR24* berichtet.

Moderatorin Cathy Hummels Geboren 31. Januar 1988 (Alter 33 Jahre), Dachau Ehepartner Mats Hummels (verh. 2015) Kinder Ludwig Hummels

Cathy Hummels: Friseurtermin statt Quarantäne - Umstyling stellt Fans auf Instagram vor Rätsel

Als Influencerin legt Cathy Hummels* viel Wert auf ihr Äußeres. Doch eine aktuelle Veränderung scheint die BVB-Spielerfrau selbst mehr zu begeistern als ihre Fans.

In ihrem Alltag scheint die 33-Jährige einiges zu erleben. Nach der Rückkehr von ihrem TV-Dreh für „Kampf der Realitystars“ konnte Cathy Hummels auf die Quarantäne verzichten* und sich daher wieder schnell in München einleben. Nun soll ein Besuch bei ihrer Friseurin für neuen Schwung sorgen. Doch die auf Instagram angekündigte Überraschung ist für die Follower von Cathy Hummels offenbar eher eine Enttäuschung.

Mit dem Instagram-Foto von Samstag (1. Mai) hat die Ehefrau von Abwehspieler Mats Hummels (32) das Ratefieber ihrer Follower geweckt. Auf dem Schnappschuss zeigt sie sich während eines Friseur-Besuchs nach negativem Corona-Test. Dazu lässt Cathy Hummels ihre Fans darüber grübeln, inwiefern sich ihr Aussehen wohl verändern wird.

Cathy Hummels nach Veränderung - Fans spotten auf Instagram über BVB-Spielerfrau

Doch statt Komplimente erhält Cathy Hummels überwiegend Spott für das Umstyling. Am Sonntag (3. Mai) hat die Influencerin auf Instagram das Ergebnis präsentiert. „Jetzt bin ich einfach super happy. Es sieht natürlich aus, ohne gemacht zu wirken“, teilt sie ihren Fans unter dem dazugehörigen Instagram-Video mit.

In dem Instagram-Video zeigt Cathy Hummels mithilfe verschiedener Kamera-Tricks unterschiedliche Looks wie beispielsweise lila farbene Haare und deutet dort auch beispielsweise einen Haarschnitt an. Doch das Ergebnis scheint für viele Social Media-Nutzer ernüchternd zu sein. Denn statt einer neuen Frisur gibt es für die 33-Jährige blonde Strähnchen und leichte Wellen. Für die Zuschauer des Videos ist es ein kaum erkennbarer Unterschied.

„Oh mein Gott, dass du dich getraut hast, dich so zu verändern - Ironie aus“, „Man sieht echt null Unterschied“ und „Wann kommt denn das Foto mit der neuen Frisur“ kommentieren die Fans teils ironisch unter dem Instagram-Beitrag des Models. Auf die Nachricht „Und wo ist die Veränderung? Leider nicht zu sehen“, hat Cathy Hummels direkt eine Antwort parat: „Schau doch mal genauer hin.“

Cathy Hummels: Nach überraschenden Kommentaren auf Instagram - wie reagieren Ehemann und Sohn?

Wie Ehemann Mats Hummels und der gemeinsame Nachwuchs auf die Veränderung reagiert haben, ist bislang nicht überliefert. Doch nachdem Ludwig Hummels mehrere Wochen auf Mama Cathy wegen ihres TV-Drehs in Thailand verzichten* musste, wird der Kleine vermutlich einfach froh sein, seine Mutter wieder bei sich zu haben.

Auch wenn für die Follower von Cathy Hummels der Unterschied zum Aussehen vor dem Friseurbesuch kaum erkennbar ist, scheint sich die BVB-Spielerfrau mit ihrer optischen Veränderung wirklich wohl zu fühlen. In ihrer Instagram-Story präsentiert sich die 33-Jährige daher mit der dezent veränderten Haarfarbe, als sie ihre den Fans einen Blick hinter die Kulissen von Dreharbeiten zu neuen Yoga-Filmen mitnimmt.

Schon kurz zuvor hatte sich Cathy Hummels auf Instagram von einer neuen Seite gezeigt. Ohne einen digitalen Filter oder Make-Up hat sich das Model den Fans ganz natürlich präsentiert. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.