Cathy Hummels über das Eheleben mit BVB-Fußballer Mats Hummels: "Er hofft immer, dass ich nein sage"

Sich zurück lehnen und bekocht werden? Das gibt es nicht bei Cathy Hummels. Die Moderatorin plauderte nun einiges aus ihrem Eheleben mit Mats Hummels aus.

Cathy Hummels* erzählt ungewohnt privat aus ihrem Eheleben mit Mats Hummels .

. Der BVB - Fußballer sei nicht der Koch in der Familie.

- sei nicht der Koch in der Familie. Aber auch der Sohn der Moderatorin sei beim Thema Essen nicht unbedingt einfacher.

Dortmund - Klassische Rollenverteilung im Hause Hummels. Wie Cathy Hummels (32) nun ausplauderte, hat die Influencerin in der heimischen Küche die Hosen an, berichtet RUHR24.de*.

Cathy Hummels plaudert im Interview über das Eheleben mit BVB-Fußballer Mats Hummels

Bei den beiden sind die Rollen klar verteilt. Seit mehr als 13 Jahren gehen Cathy Hummels und ihr Ehemann Mats Hummels (31) gemeinsam durchs Leben*. Auch, wenn die beiden derzeit räumlich voneinander getrennt sind, hat Cathy Hummels nun aus dem Nähkästchen geplaudert (alle Promi und TV-Themen bei RUHR24.de*).

In der Show "Matze Knops Homeoffice", die Talkshow von Comedian Matze Knop (45), verriet die Moderatorin nun, wer von den beiden für das Kochen zuständig ist, wenn der jeweils andere zu Besuch ist. "Mats ist eher der Typ, der fragt, ob er helfen kann, aber insgeheim hofft, dass ich 'Nein' sage. Ich sage auch immer nein, weil ich ganz genau weiß: Wenn er mir hilft, dauert das alles länger", so Cathy Hummels*.

Cathy Hummels steht zu Hause lieber selbst am Herd und bekocht Ehemann Mats Hummels

Ob Mats Hummels einfach nicht kochen kann oder keine Lust darauf hat, verriet die 32-Jährige jedoch nicht. Bei ihr würde in der Küche das Motto gelten "selbst ist die Frau". Das liegt aber auch vor allem an die Wohnsituation: Während Mats Hummels wegen seines Heimatvereins BVB in Dortmund wohnt, lebt Cathy Hummels mit ihrer Familie in München.

Aber auch ihr gemeinsamer Sohn Ludwig (2) ist nicht immer ganz einfach zu händeln - vor allem nicht in Sachen Essen. "Mein Sohn ist der schwierigste Esser, den ich bisher in meinem Leben getroffen hab. Er mag nur, was er kennt."

Cathy Hummels bringt Kochbuch heraus - zeigt das Wirkung auf Ehemann Mats Hummels?

Dass Cathy Hummels durchaus Ahnung vom Kochen hat, zeigt ihr neues Kochbuch, welches im April* dieses Jahres auf den Markt kam. In diesem erklärt sie, wie man in Kindernahrung Zucker einfach streichen und seinem Kind eine gesunde und bewusste Ernährung beibringen kann.

Aber auch ihr Ehemann Mats Hummels scheint nicht mehr vom Kochen abgeneigt zu sein, wenn man sich sein Profil bei Instagram anschaut. In seiner Story teilte er sein Abendessen, zusammen mit dem Hashtag #foodbymats.

Video: Cathy Hummels teilt ein Foto mit Mats und Ludwig, doch Fans sind besorgt

BVB-Fußballer Mats Hummels freut sich darauf, nach der Coronavirus-Krise wieder Fußball spielen zu können

Doch womöglich könnte der Sinneswandel nicht lange anhalten. "Es wird Zeit, dass ich wieder Fußball spielen kann. Ich bin schon bei Instagram von mir selbst genervt", so der BVB-Spieler.

+ Neben Kochen ist auch Yoga die große Leidenschaft von Cathy Hummels. © Sixx/Gymondo

Scheint, als ob Cathy Hummels ihren Ehemann bald nicht mehr zum Kochen einplanen kann.

Aqua

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.