Cathy Hummels verkauft ihre Kleidung: Nun könnt ihr aussehen wie die Influencerin

Cathy Hummels ist auch für ihre Mode bei den Fans beliebt. Nun macht die Influencerin ihren Followern eine Freude, denn jeder kann ab sofort ihre Kleidung kaufen

Cathy Hummels (32) wird von vielen Followern auf Instagram für ihre Mode bewundert.

wird von vielen auf für ihre Mode bewundert. Aktuell verkauft die Influencerin daher ihre aussortierte Kleidung online .

daher ihre aussortierte . Doch es gibt auch einen Haken bei der spontanen Online-Aktion.

Cathy Hummels* ist nicht nur als Karrierefrau und Mutter für viele ihrer Fans ein Vorbild. Auch ihre Kleidung und ihr Modestil begeistern viele ihre Follower, wie RUHR24* berichtet.

Cathy Hummels: spontane Aktion - Fans können ihre Kleidung nun online kaufen

Daher gibt es nun eine seltene Chance für die Anhänger der Influencerin. Denn die Frau von BVB-Spieler Mats Hummels (31) bietet ab sofort ihre aussortierte Kleidung online zum Verkauf an - das Besondere: Jeder hat die Chance zuzuschlagen und sich eines dieser begehrten Teile zu sichern.

Auf der Seite von Fashiontale.de bietet Cathy Hummels sowohl Designerstücke als auch gewöhnliche Kleidung an. Dazu gehören Pullover genauso wie Hosen und Kleider. Bei der Auswahl ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Denn die Preise für die Kleidung von Marken wie H&M, Zara, Philipp Plein und Boss liegen dabei zwischen sieben Euro und 230 Euro.

Wegen des Coronavirus in NRW bleiben die Geschäfte auch in Dortmund weiterhin geschlossen, weshalb viele Personen nun Online-Shopping betreiben.

Da die Geschäfte in den Innenstädten von Deutschland wie in Dortmund aktuell wegen der Ausbreitung des Coronavirus in NRW* geschlossen haben, scheint dies eine passende Alternative für die Fans zu sein. Denn so können sie die Outfits von Cathy Hummels bequem von zu Hause aus shoppen.

Cathy Hummels: Kritik an Aktion - Kleidung der BVB-Spielerfrau ist nicht für jeden Fan geeignet

Aber die Online-Aktion von der jungen Mutter hat auch einen Haken. Denn die zum Verkauf angebotenen Stücke sind nur einmal verfügbar und viele davon waren bereits nach kurzer Zeit direkt ausverkauft.

Einige ihrer Follower könnten zudem auf ein weiteres Problem stoßen. Denn die Kleidung der BVB-Spielerfrau von Mats Hummels* gibt es nur in den Größen XS (34) und S (36).

Wer also etwas mehr auf den Hüften hat als Cathy Hummels, die sich kürzlich zu den Gerüchten um ihre schlanke Figur geäußert hat*, geht wohl oder übel leer aus. Aktuell verfügbar sind vor allem noch die getragenen Jeans von Cathy Hummels und einige Kleider.

Im Video: Influencerin Cathy Hummels äußert sich zu Gerüchten über Gewichtverlust

Cathy Hummels: BVB-Spielerfrau verkaufte bereits in Dortmund Kleidung

Wer nun kein Schnäppchen mehr machen kann, sollte nicht enttäuscht sein, da die Influencerin hin und wieder aussortierte Kleidung an ihre Fans verkauft.

So war sie bereits Verkäuferin beim Flohmarkt in der Westfalenhalle Dortmund und hat dort mit anderen BVB-Spielerfrauen Artikel für einen guten Zweck verkauft.

Modisch im Sport: Cathy Hummels hat Leidenschaft für Yoga

Neben der Mode hat Cathy Hummels zudem eine große Leidenschaft für Yoga entwickelt. So bietet die 32-Jährige nicht nur Übungen und Tipps in ihrem veröffentlichten Buch. Zudem ist Cathy Hummels demnächst als Moderatorin ihrer eigenen Yoga-Show im TV* zu sehen.

Auch über Instagram können Fitness-Begeisterte noch etwas von der 32-Jährigen, die sich auch beim Sport stets modisch zeigt, lernen und über die Social Media-Plattform live dabei sein, wenn die Frau von BVB-Abwehrspieler Mats Hummels Übungen für Beine, Bauch und Po präsentiert.

Cathy Hummels: Influencerin zeigt sich für Fans modisch im Sport

Damit ihre Fans sich trotz des Coronavirus, wegen dem es empfohlen wird, zu Hause zu bleiben, weiterhin aktiv betätigen, veröffentlicht die Influencerin auf Instagram regelmäßig neue Yoga- und Fitness-Videos, die sich zum Nachmachen eignen.

Ob Cathy Hummels aufgrund ihrer Leidenschaft für das Yoga nach dem Ratgeber demnächst auch passende Sportkleidung entwirft oder sie ihre Yoga-Outfits wie die aussortierte Kleidung online an die Fans verkauft, bleibt abzuwarten. malm

