Das Carpendale-Baby ist wohl da! Annemarie und Wayne sind Eltern

Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) sind zu dritt - mindestens! Ende der Woche sind die beiden Eltern geworden, wie Medien berichten. Sind es Zwillinge?

München - Laut Bild.de sind Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) Eltern geworden. Vor zwei Tagen postete Annemarie allerdings noch ein Foto mit einem riesigen Babybauch auf Instagram. Ihre niedliche Babykugel hatte die Moderatorin mit vielen bunten Donuts dekoriert.

Doppeltes Baby-Glück im Haus Carpendale?

Für Annemarie und Wayne Carpendale ist es das erste Kind. Seit zehn Jahren sind die beiden übrigens ein Paar, seit fast fünf Jahren verheiratet. Schon seit Monaten konnten Fans die Schwangerschaft in den sozialen Netzwerken mitverfolgen können.

Über den Nachwuchs wird sich auch Schlagerstar Howard Carpendale (72) mächtig freuen. Vielleicht ist die Freude sogar doppelt!? Der künftige Opa Howard hatte sich in der Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ nämlich ein bisschen verplappert. „Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es nicht gut geht, weil wir kennen uns so lange und haben wie gesagt so viel durchgemacht. Abgesehen davon, dieser Name Carpendale – jetzt kommen wahrscheinlich noch zwei dazu, ganz bestimmt sogar …“, sagte der Sänger.

Ob tatsächlich zwei neue Erdenbürger das Licht der Welt erblickt haben, ist bislang offiziell noch unbestätigt.

Ein Foto auf Instagram könnte das doppelte Glück bestätigen. Es zeigt die glückliche Annemarie Carpendale mit ihrem Babybauch und der ist mit zwei roten Herzen bemalt.

