Carmen Geiss postet Foto aus Sauna – und erntet Shitstorm

Fans lästern über Sauna-Foto von Carmen Geiss. (Fotomontage) © Felix Hörhager/dpa/Screenshot Instagram/carmengeiss_1965/Montage HEADLINE24

Die Geissens sind ja für ihren Prunk und Protz bekannt. Doch ein Instagram-Foto, das Carmen Geiss in der Sauna zeigt, macht Fans jetzt so richtig sauer. Lesen Sie hier, was es damit auf sich hat:

Die Geissens leben in Saus und Braus. Mit ihrer RTLZWEI-Sendung „Eine schrecklich glamouröse Familie“ sind die Kölner deutschlandweit bekannt geworden. Regelmäßig geben sie uns Einblicke in ihr Privatleben, entführen uns in ihre prunkvolle Welt – auch auf Social Media! Ein Foto, das Carmen Geiss jetzt in der Sauna zeigt, sorgt für Ärger bei den Instagram-Fans.

MANNHEIM24 verrät, was es mit dem Sauna-Foto von Carmen Geiss auf sich hat – und warum Fans so sauer sind.

Die Geissens polarisieren mit ihrer herrlich offenen Art. Es gibt nichts, was der Familie zu teuer wäre: Ob Saint-Tropez, Dubai oder die Luxus-Yacht – die Familie zeigt, was sie hat und hält damit auch nicht hinterm Berg. (fas)