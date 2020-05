Läster-Comeback bei RTL? In dieser Reality-TV-Sendung könnte Carina Spack bald wieder zu sehen sein

Erst Thailand, dann Portugal? Carina Spack aus Recklinghausen könnte bald wieder vor einer Traumkulisse auf der Mattscheibe zu sehen sein. Lästert sie auch in dieser Reality-Show bei RTL über ihre Konkurrenz ab?

Während ganz Deutschland in der Corona-Krise noch um seinen Jahresurlaub im Ausland bangen muss, hat der Privatsender RTL zum fünften Mal eine luxuriöse Villa in Portugal für den Einzug neuer Möchtegern-Prominenter reserviert. Im sonst so beschaulichen Ort Colares sollen nämlich ab Ende Juli im "Sommerhaus des Stars" wieder so richtig die Fetzen zwischen den Bewohnern fliegen.

Denn RTL hat sich nichts anderes zum Ziel gesetzt, als die Läster- und Mobbing-Frequenz der ähnlich gearteten Konkurrenzsendung von Sat.1 ("Promis unter Palmen") nochmal deutlich zu steigern. Dass dabei die Niveaugrenzen noch weiter unterschritten werden, ist durchaus so gewollt. Denn schließlich treibt das gleichzeitig die Einschaltquoten nach oben.

Carina Spack: Ins Sommerhaus der Stars mit Freund Serkan Yavuz?

Wie 24VEST.de* berichtet, könnte beim schändlichen Treiben der Promis aus der B- und C-Kategorie wieder ein mittlerweile altbekanntes TV-Gesicht dabei sein: Carina Spack aus Recklinghausen. Die 23-Jährige schaffte es erst jüngst in der Sat.1-Show "Promis unter Palmen" bis ins Finale, schied dann aber als erste der fünf Finalisten und Finalistinnen aus.

Besonders im Gedächtnis bleibt aber ihr Streit mit Unternehmerin Claudia Obert, der neben den heftigen Mobbing-Attacken vonseiten Spacks* mittlerweile traurige Berühmtheit in der Reality-TV-Szene erlangt hat. Der Privatsender musste die betreffende Folge sogar aus seiner Mediathek nehmen, nachdem bei der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) mehrere Beschwerden wegen der fiesen Läster-Attacken gegen Obert eingegangen waren. Auch der spätere Gewinner Bastian Yotta* hatte sich munter beteiligt hatte.

Carina Spack: Viel Ärger um Mobbing-Folge bei "Promis unter Palmen"

Aber dass Carina Spack nach ihren Äußerungen einen Werbe-Vertrag verlor und schließlich sogar Anzeige wegen Morddrohungen* erstattete, ficht das TV-Sternchen offenbar nicht an. Denn nun steht ihr Comeback bei RTL kurz bevor - wo sie bereits in den Formaten "Bachelor" und "Bachelor in Paradise" für Aufsehen gesorgt hatte.

Der Sender selbst spekuliert auf der offiziellen Seite vom "Sommerhaus der Stars" schon über mögliche Paare, die sich auf die Jagd nach der Gewinnsumme in Höhe von rund 50.000 Euro* machen werden. Als Kandidaten-Duo gehandelt wird dabei eben auch die Kombination Carina Spack und Serkan Yavuz, die sich im letzten Winter bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben gelernt hatte.

Carina Spack: Auch die mögliche Sommerhaus-Konkurrenz kennt sich mit Skandalen aus

Sie wird es dann möglicherweise aufnehmen mit Skandal-Sänger und -Stripper Marc Terenzi, der mit seiner neuen Freundin Viviane ebenfalls als möglicher Teilnehmer hoch gehandelt wird. Auch ein homosexuelles Paar könnte bei der fünften "Sommerhaus"-Auflage mit von der Partie sein: Rafi Rachek und Sam Dylan, die der geneigte Zuschauer bereits aus den RTL-Datingshows "Bachelor" beziehungsweise "Prince Charming" kennt.

Erfahrungen mit den diversen Reality-TV-Formaten haben auch Iris Klein - ihres Zeichens vor allem bekannt durch ihre Rolle als Mutter der "Katze" Daniela Katzenberger - sowie "Bachelor"-Zicke Melanie Müller. Deren langjährige Partner sind zwar bisher noch nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, das könnte sich aber ab Ende Juli ändern, sollten sie tatsächlich beim "Sommerhaus der Stars" antreten.

Sommerhaus der Stars: Auch RTL kämpft gegen die Corona-Krise

Wie RTL die Reise-Auflagen im Zuge der Corona-Krise bis dahin bewältigen will, ist wiederum eine andere Frage, die in den nächsten Wochen fast genauso spannend sein dürfte, wie weitere Namen von möglichen "Sommerhaus"-Stars.

