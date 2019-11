Victoria‘s-Secret-Engel sündhaft schön - Hände verbergen Detail 

Victoria‘s-Secret-Model Candice Swanepoel lässt die Hüllen fallen. Bei einem Shooting zieht die hübsche Südafrikanerin blank - und bringt ihre Fans damit zum Ausrasten.

Victoria‘s-Secret-Model Candice Swanepoel zeigt sich sehr freizügig.

zeigt sich sehr freizügig. Die Südafrikanerin hat über 13 Millionen Follower auf Instagram.

Bei dem aktuellen Foto rasten Fans im Netz komplett aus.

München - So schön kann Sünde sein! Candice Swanepoel, Model von Victoria‘s Secret, lässt auf Instagram die Hüllen fallen. Die 31-jährige Schönheit zeigt sich immer mal wieder in Dessous oder im knappen Bikini. Doch nun setzt Candice Swanepoel sogar noch einen drauf. Der Victoria‘s-Secret-Engel posierte für den Fotografen Eduardo Bravin oben ohne. Kann ein Engel so sündig sein? Die Fans von Candice Swanepoel haben jedenfalls ihre Meinung zu diesem Foto - und die fällt eindeutig aus.

Dass Candice Swanepoel nicht mit Geizen reizt, ist für ein Model von Victoria‘s Secret sicherlich keine Überraschung. Immer wieder gewährt die Südafrikanerin ihren 13,7 Millionen Fans auf Instagram tiefe Einblicke und lässt deren Herzen höher schlagen. Vor allem die Männerwelt wird eine Nachricht freuen: Die 31-Jährige ist seit Sommer wieder solo. Nach 15 Jahren hat sich Candice Swanepoel von dem Vater ihrer beiden Kinder, Model Hermann Nicoli, getrennt.

Candice Swanepoel zeigt sich oben ohne - Wegen diesem Bild rasten die Fans aus

Ob nun im mega knappen Schnür-Bikini oder in den Dessous von Victoria‘s Secret - Candice Swanepoel ist einfach eine Augenweide und das zeigt die Südafrikanerin auch gerne. Doch nun verzichtete das Model auf Bekleidung und zog auf Instagram blank. Für den Fotografen Eduardo Bravin ließ Candice Swanepoel die Hüllen fallen. Auf dem Foto schaut sie verführerisch in die Kamera, ihre Haare fallen wellenförmig über ihre Schulter. Mit ihren Händen verdeckt sie gekonnt den Blick auf ihre Oberweite.

Über 261.000 Likes hat das Model bisher für diesen heißen Anblick bekommen. Und die Fans rasten nahezu aus. Zahlreiche User kommentieren das Bild mit Herzen. Ihre Follower sind einfach nur noch angetan und begeistert von diesem freizügigen Bild. So kommentiert ein User das Bild mit „You look beautiful and super picture“, also auf Deutsch „Du siehst wunderschön aus, tolles Foto“. Auch Kommentare wie „Cute“ und „Brilliant“ sind zu lesen. Ihre Follower scheinen extrem begeistert von dem Oben-ohne-Bild. „Wundervoll mein Lieblings-Engel, ich liebe dich so sehr“, oder „Glowing Goddess“ - zu Deutsch „Glänzende Göttin“ sind weitere Kommentare unter diesem heißen Foto.

Candice Swanepoel: Wieso ist diese Schönheit Single?

Candice Swanepoel gehört seit Jahren zu den Top-Models auf diesem Planeten. Auf den Laufstegen dieser Welt zeigt sie sich in heißen Dessous von Victoria‘s Secret. Die 31-Jährige hat bereits zwei Söhne. Anaca kam 2016 auf die Welt, Ariel im Sommer 2018. Ganz stolz präsentierte das Model ihren süßen Babybauch auf Instagram mit den Worten „Getting the tum in the sun“. Das bedeutet so viel wie: „Der Bauch muss mal in die Sonne.“

Den Vater ihrer beiden Söhne, Hermann Nicoli, lernte Candice Swanepoel bereits im Alter von 17 Jahren kennen und lieben. Knapp 15 Jahre waren die beiden ein Paar. Im August bestätigte das Victoria‘s-Secret-Model allerdings die Trennung auf Instagram. Seitdem ist der 31-jährige Engel wieder solo und auf dem Markt.

Dass die Engel von Victoria‘s Secret zu den absoluten Schönheiten der Welt gehören, musste auch vor Ann-Kathrin Götze, die Frau von Fußballer Mario Götze, feststellen. Die Fußballer-Gattin wurde auf einer Gala in Mailand fotografiert, doch der wahre Hingucker war im Hintergrund.

