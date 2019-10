Campino grübelt über Die toten Hosen: Ist bald Schluss? „Das Ende muss ...“

Deutschland ohne die Toten Hosen? Unvorstellbar. Jetzt spricht Campino über seine Rockband. Ist bald Schluss mit den „Hosen“?

Die Toten Hosen gehören seit Jahrzehnten zur deutschen Musiklandschaft. 1982 gaben sie ihr ersten Konzert. Songs wie „Tage wie diese“, „Alles aus Liebe“ oder „Bonnie & Clyde“ kennt fast jeder. Nun ist Frontman Campino mit Äußerungen zu den „Hosen“ aufgefallen.

Campino über Die toten Hosen: „Das Ende muss jetzt nicht mehr in unendlicher Ferne sein“

Laut Sänger Campino ist das Ende der Band womöglich absehbar: „Der Begriff „Bis zum bitteren Ende“ wird natürlich mit der Zeit immer gruseliger. Aber wir sind Realisten. Das Ende muss jetzt nicht mehr in unendlicher Ferne sein“, sagte der 57-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“.

Campino weiter: „Verglichen mit einem Fußballspiel befinden wir uns jetzt vielleicht schon in der 82. Minute“, erklärte der bekennende Fußball-Fan. „Wir führen aber 3:1 - wir können uns also ganz ruhig den Ball hin und her schieben“, so Campino. Ist also bald Schluss mit den Toten Hosen?

+ Campino grübelt über Die toten Hosen: Ist bald Schluss? © dpa / Britta Pedersen

Toten Hosen-Sänger: „Es gibt also keine Ermüdungserscheinungen“

Fühlen sich die Musiker etwa zu alt für die Bühne? „Noch können wir jedenfalls mithalten. Wir sehen das an den Festivals, wo wir uns ja auch mit anderen, auch jüngeren Gruppen messen müssen - solange wir da noch so beliebt sind, haben wir das Gefühl, noch richtig zu liegen“, so Campino. Zu alt? Von wegen: „Es gibt also keine Ermüdungserscheinungen“.

Campino denkt über Ende der Toten Hosen nach

