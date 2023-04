Camillas Sohn: Meine Mutter war nicht hinter der Krone her

Tom Parker Bowles ist Sohn der britischen Königsgemahlin Camilla. © -/The News Agents/PA Media/dpa

„Sie hat den Menschen geheiratet, den sie liebt“, sagt Tom Parker Bowles über seine Mutter Camilla. Prinz Harry hatte seine Stiefmutter Camilla in seiner Autobiografie stark kritisiert.

London - Tom Parker Bowles, Sohn der britischen Königsgemahlin Camilla, hat seine Mutter gegen Vorwürfe verteidigt, sie habe es schon immer auf die Krone abgesehen. „Ich kümmere mich nicht darum, was irgendjemand sagt, sie hat es nicht darauf abgesehen. Sie hat den Menschen geheiratet, den sie liebt“, sagte Parker Bowles (48) am Donnerstag in einem Interview für den „News Agents“-Podcast.

Wen er mit „irgendjemand“ meinte, sagte er nicht. Er dürfte aber nicht zuletzt auf Prinz Harry (38) angespielt haben. Der hatte in seiner im Januar veröffentlichten Autobiografie „Spare“ (zu Deutsch „Reserve“) seine Stiefmutter Camilla (75) stark kritisiert.

Unter anderem hatte Harry ihr vorgeworfen, Informationen über andere Royals an die Presse gegeben zu haben, um selbst in einem besseren Licht dazustehen. Zudem bezeichnete er sie als „gefährlich“ und warf ihr vor, die Heirat mit seinem Vater König Charles III. und ihre eigene Krönung zur Königin von langer Hand geplant zu haben.

Erst kürzlich hatte der Palast mitgeteilt, dass Camilla nach der Krönung nur noch als Königin Camilla, statt als Königsgemahlin bezeichnet werden soll.

Harry hatte sich vor mehr als drei Jahren im Streit vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt und seitdem immer wieder in der Presse über sein Verhältnis zu den Royals gesprochen.

Zur Krönungsfeier am 6. Mai in London wird Harry aber erwartet. Seine Frau Meghan (41) bleibt mit den beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) jedoch in Kalifornien, wo die Familie inzwischen lebt. dpa