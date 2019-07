Er wurde nur 20 Jahre alt: Disney-Star stirbt viel zu früh

Cameron Boyce: Er spielte an der Seite von Kiefer Sutherland und Adam Sandler.

Hollywood trauert um den Disney-Schauspieler Cameron Boyce. Der erst 20-Jährige verlor den Kampf gegen den Krebs.

Los Angeles - Viel zu früh starb Cameron Boyce („Descendents - die Nachkommen“). Der Disney-Star wurde nur 20 Jahre alt.

Hollywood trauert um den jungen Schauspieler, der an den Folgen einer schweren Krebserkrankung starb. Das berichtet der US-Sender ABC und beruft sich auf eine Meldung der Familie: „Schweren Herzens berichten wir, dass wir Cameron verloren haben.“

Cameron Boyce ist tot: Er spielte in bekannten Filmen

Auch über die dramatischen Todesumstände berichtet der Sender: „Er starb im Schlaf an einem Anfall, der die Folge einer andauernden Krankheit war, wegen der er in Behandlung war.“

An der Seite von Action-Star Kiefer Sutherland feierte Boyce sein Film-Debüt im Horror-Streifen „Mirrors“, ehe eher gemeinsam mit Adam Sandler die Ulk-Reihe „Kindsköpfe“ bespielte.

In den Staaten kennt man ihn vor allem aus der Disney-Serie „Jessie“, in der er vier Jahre lang die Hauptrolle des Luke Ross spielte.

Cameron Boyce: Disney Channel trauert um tragischen Verlust von Jessie-Star

„Wir trauern mit seinen vielen Millionen Fans über seinen frühen Tod. Er wird sehr vermisst werden“, zeigte sich auch der Sender bestürzt über die tragische Meldung vom Tod des 20-Jährigen.

Seine Familie bat indes auch darum, die Privatsphäre seiner Angehörigen zu respektieren: "Wir sind zutiefst betroffen und bitten um Privatsphäre in dieser äußerst schwierigen Zeit, da wir über den Verlust unserer kostbaren Sohnes und Bruders trauern".

