Explosion im Garten: Freundin von DSDS-Star Daniele Negroni brannte vor seinen Augen

Von: Julia Hanigk

Daniele Negronis Verlobte überlebte einen Feuer-Unfall zum Glück nur mit einigen Verbrennungen. © Screenshot Instagram/negroni_daniele und Screenshot RTL/rtl.de

DSDS-Star Daniele Negroni überraschte gerade mit Verlobungsnachrichten. Hintergrund für den Antrag war ein Unfall eine Woche zuvor: Freundin Davina fing Feuer. Sie sitzt noch wegen Verbrennungen im Rollstuhl.

München - Daniele Negroni (27) veröffentlichte Ende Juli einen besorgniserregenden Post auf seinem Instagramkanal: Bei seiner Freundin Davina Carstens habe es einen Unfall gegeben. Er werde daher auf Social Media vorerst etwas inaktiver sein und sich um sie kümmern. Nun klärte er auf, was wirklich passiert war und gab außerdem seine Verlobung bekannt.

„Fast Liebe meines Lebens verloren“: Daniele Negroni macht Freundin nach Brand-Unfall Heiratsantrag

„Ich habe echt gemerkt an dem Tag, ich hätte fast meine Liebe meines Lebens verloren“, beginnt der DSDS-Star Daniele Negroni (alle DSDS-News auf der Themenseite) in einem Interview mit RTL zu erzählen. Er spricht von einem Tag Ende Juli, der eigentlich ein ganz entspanntes Zusammensein und Essen mit seinen Eltern hätte sein sollen. Im Garten in München kam es dann zu einem Schock-Erlebnis.

„Auf einmal macht es ‚Bumm‘ und ich sehe meine Freundin beißt in die Pizza, die Pizza fängt Feuer und auf einmal sehe ich, dass meine Freundin komplett brennt“, erinnert sich Daniele Negroni immer noch sichtlich betroffen. „Ich werde halt nie diesen ersten Schrei vergessen“, fügt er hinzu.

Sie fing plötzlich Feuer: Freundin von Daniele Negroni mit Verbrennungen im Krankenhaus

Es entzündete sich Bioethanol, wodurch Davinas rechter Arm, ihr linkes Bein, ihre Haare, Augenbrauen und Wimpern Feuer fingen. „Ich habe dann erst mal selber versucht, mich ‚Aus‘ zu machen. Es wurde von Mal zu Mal immer schlimmer, das war immer, immer heißer“, so Davina Carstens. Zum Glück reagierte die Mutter des bekannten Sängers rechtzeitig und verhinderte Schlimmeres.

Davina Carstens kam mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus. Noch heute sitzt sie im Rollstuhl, da Arm und Bein eingegipst sind und sie nicht laufen soll. Daniele Negroni öffnete dieses Erlebnis die Augen, er machte seiner Freundin eine Woche später daher einen Heiratsantrag. Einen Termin für die Hochzeit gibt es aber noch nicht – der Fokus liegt jetzt erst einmal darauf, wieder vollständig gesund zu werden.

Die Exfreundin von Daniele Negroni, Laura Steinert, mit der Negroni auch an der „Couple Challenge“ im TV teilnahm, plauderte in der Zwischenzeit widerliche Details aus. Sie erwähnte, Negroni habe „auf mich draufgepinkelt“. Der dementiert alles und sagt, sie würde lügen. Verwendete Quellen: instagram.com/negroni_daniele; rtl.de